מילות השיר October Rain, "הגשם של אוקטובר", השיר הישראלי הנבחר לאירוויזיון 2024 שנשלח לאישור איגוד השידור האירופי, נחשפו הערב (חמישי) לראשונה במלואן. באופן חריג, ככל הידוע השיר טרם אושר. בתאגיד השידור הישראלי מתעקשים שלא להחליפו, והמשמעות של אי אישורו היא למעשה שישראל לא תשתתף בתחרות.

הגשם של אוקטובר

מילים ולחן: קרן פלס ואבי אוחיון

עיבוד והפקה מוזיקלית: סתיו בגר

Writers of the history

Stand with me

Look into my eyes and see

People go away but never say goodbye

Someone stole the moon tonight

Took my light

Everything is black and white

Who's the fool who told you

Boys don't cry

Hours and hours and flowers

Life is no game for the cowards

Why does time go wild

Every day I'm loosing my mind

Holding on in this mysterious ride

Dancing in the storm

We got nothing to hide

Take me home

And leave the world behind

And I promise you that never again

I'm still wet from this october rain

October Rain

Living in a fantasy

Ecstasy

Everything's meant to be

We shall pass but love will never die

Hours and hours and flowers

Life is no game for the cowards

Why does time go wild

Every day I'm loosing my mind

Holding on in this mysterious ride

Dancing in the storm

We got nothing to hide

Take me home

And leave the world behind

And I promise you that never again

I'm still wet from this october rain

October Rain

October Rain

לא נשאר אוויר לנשום

אין מקום

אין אותי מיום ליום

כולם ילדים טובים אחד אחד

(There's no air left to breath

There's no space

I'm gone day by day

Everyone is good kids one by one)

השיר המתורגם

כותבי ההיסטוריה

עמדו לצידי

הביטו לתוך עיניי ותראו

אנשים הולכים אבל לעולם לא נפרדים

מישהו גנב הלילה את הירח

לקח את האור שלי

הכול שחור ולבן

מי הטיפש שאמר לכם

שבנים לא בוכים

שעות ועוד שעות ופרחים

החיים הם לא משחק לפחדנים

למה הזמן משתגע

כל יום אני מאבדת את שפיותי

נאחזת במסע המסתורי הזה

רוקדת בסערה

אין לנו מה להסתיר

קחו אותי הביתה

השאירו את העולם מאחור

ואני מבטיחה לכם שלעולם לא עוד

אני עדיין ספוגה מהגשם של אוקטובר

הגשם של אוקטובר

חיה בפנטזיה

באקסטזה

הכול נועד להיות

אנחנו נמות, אבל האהבה לעולם לא

שעות ועוד שעות ופרחים

החיים הם לא משחק לפחדנים

למה הזמן משתגע

כל יום אני מאבדת את שפיותי

נאחזת במסע המסתורי הזה

רוקדת בסערה

אין לנו מה להסתיר

קחו אותי הביתה

והשאירו את העולם מאחור

ואני מבטיחה לכם שלעולם לא עוד

אני עדיין ספוגה מהגשם של אוקטובר

הגשם של אוקטובר

הגשם של אוקטובר

(קטע בעברית)

לא נשאר אוויר לנשום

אין מקום אין אותי מיום ליום

כולם ילדים טובים אחד אחד

שר התרבות והספורט מיקי זוהר פנה מוקדם יותר לנשיא איגוד השידור האירופי וביקש שהגוף יאשר את השיר הישראלי לאירוויזיון. במכתבו כתב השר כי ישראל נמצאת באחת התקופות המורכבות ביותר שלה, וכי לא ניתן להתעלם מעובדה זו בבחירת שיר לייצוגה בתקופה זו.

זוהר ציין כי השיר אינו פוליטי ואינו מדבר על מלחמה או סכסוך, אלא מבטא את הרגשות שיש בעם. לדבריו, זהו שיר מרגש שדן בהתחדשות ובתקומה מתוך מציאות שברירית מאוד של אובדן וחורבן, המתאר את הסנטימנט הציבורי הנוכחי בישראל בימים אלה.