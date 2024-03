זוכת האוסקר אוליביה קולמן: אם הייתי גבר - היו משלמים לי יותר

נראה שזכייה בפרס אוסקר עדיין לא פותרת את פערי השכר בהוליווד בין גברים לנשים. כוכבת הקולנוע הבריטית אוליבה קולמן, אמרה אמש (שבת) בריאיון לרשת סי-אן-אן כי אם הייתה גבר כנראה הייתה מרוויחה הרבה יותר כסף.

בריאיון עם המגישה כריסטיאן אמנפור התייחסה קולמן לאי-השיוויון בשכר אותו לדבריה היא חווה בתעשיית הבידור בקולנוע ובטלוויזיה. "שלא אתחיל לדבר על פערי השכר", אמרה קולמן בתוכנית. "אבל שחקנים גברים מקבלים יותר שכר רק כי נוהגים לומר שהם מושכים יותר צופים. למעשה, זה לא נכון במשך עשרות שנים, אבל עדיין אוהבים להשתמש בזה כסיבה לא לשלם לשחקניות כמו לעמיתיהן".

“If I was ‘Oliver’ Colman, I'd be earning a f*** of a lot more than I am.” I ask Oscar-winning actress Olivia Colman about the gender pay gap in Hollywood. “I know of one pay disparity which is a 12,000% difference,” she tells me. pic.twitter.com/A0qPHIPK4N