צפו: אלפים קראו "Bring Them Home" בהופעה של קולדפליי ביוון

רגע נדיר ומצמרר במיוחד התרחש הלילה (ראשון) בזמן הופעתה של להקת הרוק הבריטית "קולדפליי" באצטדיון האולימפי באתונה. במהלך ההופעה שהתקיימה בנוכחות 60 אלף צופים, ביצעה הלהקה את אחד מלהיטיה הגדולים Yellow (צהוב). עם תום השיר נצבע האצטדיון בצבע המזוהה עם עיטור החופש והמאבק לשחרור החטופים, מה שגרם לאלפי ישראלים שהיו בקהל לקרוא יחד Bring Them Home ("השיבו אותם הביתה" באנגלית).

בסרטון נוסף ששותף הלילה ברשתות החברתיות וצולם לקראת סוף ההופעה, תועד סולן הלהקה כריס מרטין כשהוא פונה לילד ישראלי, העונה לשם אורי, שהחזיק בקהל שלט ובו הכיתוב I Want to Sing With You ("אני רוצה לשיר איתך", בעברית). לשלט צורף סטיקר עם הכיתוב "השיר שלך יתנגן לנצח" ובו תמונתה של סרן שיר אילת, מ"מ תצפיתניות שנפלה ב-7 באוקטובר במוצב נחל עוז.

מרטין שאל את אורי אם הוא מאמין בקסמים ונענה בחיוב. בהמשך ביקש ממנו לעצום את עיניו ולספור מ-10 עד 1, כשאז החל מופע הזיקוקים שחותם את ההופעה. מוקדם יותר אמר מרטין על הבמה "אנחנו כל כך שמחים להיות כאן, ברוכים הבאים למי שהגיעו מברזיל ומישראל".