צ'אפל רואן שוב נגד התנהגות המעריצים: "תפסיקו לגעת בי"

Contact with Twitter

הזמרת והיוצרת האמריקנית ממשיכה להתייחס להתנהגות המדאיגה שהיא חווה מאנשים שטוענים שהם מעריצים שלה. בפוסט ארוך שפרסמה אתמול (שישי) בחשבון האינסטגרם שלה, ביקשה הזמרת בת ה-26 "להפסיק לגעת בי", "להפסיק להתנהג מוזר למשפחה ולחברים שלי" ו"להפסיק להניח לגביי דברים".

> הוואטסאפ של כאן חדשות - עקבו אחרי הערוץ הרשמי

"ב-10 השנים האחרונות עבדתי בלי הפסקה עד כדי כך שהגעתי לנקודה בה אני צריכה לשרטט קווים ולהציב גבולות", כתבה רואן בפוסט. "אני רוצה להיות אמן הרבה מאוד זמן. הייתי ביותר מדי אינטראקציות פיזיות וחברתיות בלי הסכמה, אז אני מעוניינת להזכיר לכם - נשים לא חייבות לכם כלום. בחרתי בקריירה הזאת משום שאני אוהבת מוזיקה ואמנות ומתוך כבוד לילדה שבי, אני לא מוכנה להכיל הטרדות מכל סוג רק כי בחרתי בדרך הזו וזה לא מגיע לי".

"כשאני על הבמה, כשאני מופיעה, כשאני בתקשורת - אני עובדת. בכל סיטואציה אחרת - אני לא במצב עבודה", היא המשיכה. "אני לא מסכימה עם התפיסה לפיה אני חייבת להחליף אנרגיה, זמן או תשומת לב עם אנשים שאני לא מכירה, לא סומכת עליהם או משגעים אותי - רק משום שהם מעריצים. נשים לא חייבות לכם הסברים לסיבה שהן לא רוצות שייגעו בהן או ידברו איתן". רואן הבהירה כי למסר הזה אין שום קשר ל"אנשים שמכבדים את הגבולות שלי" או ל"הכרת התודה והאהבה שאני חשה כלפי הקהילה שלי".

"אני מתייחסת ספציפית להתנהגות דורסנית (שמתחזה להתנהגות אוהדת) שהפכה למנורמלת בגלל האופן שבו התייחסו בעבר לנשים מוכרות", היא כתבה עוד. "אנא, אל תחשבו שאתם יודעים הרבה על חייו, אישיותו והגבולות של מישהו שאתם מכירים אותו או את עבודתו באינטרנט. אם אתם עדיין אומרים 'אם לא רצית שזה יקרה, אז למה בחרת בקריירה בה ידעת שלא יהיה לך נוח עם ההשלכות של ההצלחה?' - תבינו, אני מעריכה את ההצלחה של המוזיקה שלי, האהבה שאני מרגישה והכרת התודה שיש לי. אבל מה שאני לא מקבלת זה אנשים מטרידים, נוגעים ועוקבים אחריי".

רואן הוסיפה שהיא רק רוצה להיות מסוגלת "לאהוב את החיים שלי, להסתובב בחוץ, לצחוק עם החברים שלי, ללכת לקולנוע, להרגיש בטוחה ולעשות את כל הדברים שמגיעים לכל בן אדם לעשות מבלי להרגיש מאוימת". "בבקשה, תפסיקו לגעת בי. בבקשה, תפסיקו להתנהג מוזר כלפי המשפחה והחברים שלי. בבקשה, תפסיקו להניח לגביי דברים. אני מפוחדת ועייפה. ובבקשה, אל תקראו לי קיילי. אני מרגישה הכי אהובה שהייתי בחיי. אבל אני מרגישה הכי לא בטוחה שהרגשתי בחיי. יש בי חלק שהוא רק בשבילי, ואני לא רוצה שייקחו אותו ממני. תודה שקראתם את זה. אני מעריכה את ההבנה והתמיכה שלכם".

בשבוע שעבר פרסמה רואן שני סרטונים בטיקטוק, בהם אמרה שהיא מרגישה "מוטרדת" ו"מותקפת" וכי בני משפחתה "נרדפים". "לא מעניין אותי שזה נחשב דבר 'נורמלי' שעושים לאנשים מפורסמים ", אמרה באחד מהם. "זה לא הופך את זה לבסדר, זה לא אומר שאני רוצה את זה".

אלבום הבכורה של צ'אפל רואן The Rise and Fall of a Midwest Princess שיצא בספטמבר השנה, הגיע בשבוע שעבר אל המקום השני במצעד האלבומים האמריקני "בילבורד 200". הזמרת שנולדה בשם קיילי רוז אמסטוץ' במיזורי, פעילה מאז 2014 אולם זוכה להצלחה ענקית מאז שהחלה לחמם בחודש פברואר את הזמרת אוליביה רודריגו בסיבוב ההופעות הבינלאומי שלה Guts World Tour.