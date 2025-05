טיילור סוויפט רכשה בחזרה את הזכויות על 6 אלבומיה הראשונים

הזמרת והיוצרת האמריקנית טיילור סוויפט הודיעה הערב (שישי) כי רכשה בחזרה את הזכויות על הקלטות המאסטר של ששת אלבומיה הראשונים. "כבר הפסקתי לדמיין שזה יכול לקרות אי פעם, אבל כל זה שייך לעבר עכשיו", כתבה סוויפט בהודעה שפרסמה באתר הרשמי שלה. "אני באמת יכולה להגיד את המילים האלה: כל המוזיקה שאי פעם יצרתי שייכת עכשיו לי".

על פי ההודעה, סוויפט רכשה את הזכויות על ששת האלבומים והאמנות הויזואלית שלהם (קליפים, סרטי הופעות וצילומי העטיפות) מקרן ההשקעות "שמרוק קאפיטל" תמורת "סכום הוגן במיוחד". היא ציינה עוד כי הקרן הייתה הראשונה להציע לה את העסקה, "בלי שותפויות ובלי תנאים".

"להגיד שזה החלום הכי גדול שלי שהתגשם, יהיה מעט מסויג", כתבה סוויפט. "כל מה שאי פעם רציתי היה ההזדמנות לעבוד קשה מספיק כדי שאוכל יום אחד לרכוש את המוזיקה שלי בלי תנאים, בלי שותפות, עם עצמאות מלאה. אני אהיה לנצח אסירת תודה ל'שמרוק קאפיטל' על שהיו הראשונים שהציעו לי את זה".

ביוני 2019 נרכשה חברת "ביג מאשין רקורדס", בה הקליטה כוכבת הפופ את ששת אלבומיה הראשונים, על ידי המפיק המוזיקלי ואיש העסקים היהודי-אמריקני סקוטר בראון וחברת "איתקה הולדינגס" שבבעלותו, תמורת 300 מיליון דולר. במסגרת הרכישה, הקלטות המאסטר של האלבומים של סוויפט עברו לבעלותו של בראון - מבלי שלסוויפט ניתנה הזדמנות לרכוש אותם.

באוקטובר 2020 מכר בראון את הקלטות המאסטר של סוויפט, הקליפים ויצירות אמנותיות נוספות שלה, לקרן ההשקעות "שמרוק קאפיטל" תמורת 300 מיליון דולר. סוויפט מצדה טענה כי בראון הציעה לה לרכוש את הזכויות להקלטות אלה, בתנאי שתחתום על הסכמים שנויים במחלוקת ואף דחתה הצעה של הקרן להיות שותפה לרכישה כל עוד בראון ימשיך להרוויח כספים מיצירותיה.

בעקבות המהלך, בצעד יוצא דופן שהפך לסמל במאבק של אמנים על זכויות היוצרים שלהם, סוויפט הודיעה כי תקליט מחדש את אלבומיה הראשונים במטרה להיות הבעלים החוקיים של המוזיקה שלה וכדי להקטין את ערך ההקלטות המקוריות. מאז שנת 2021 הוציאה סוויפט הקלטות מחודשות של האלבומים Fearless (Taylor's Version) באפריל 2021, Red (Taylor's Version) בנובמבר 2021, Speak Now (Taylor’s Version) ביולי 2023 ו-(Taylor’s Version) 1989 באוקטובר 2023.

בשבוע שעבר הפתיעה סוויפט את מעריציה, כשבפרק ששודר כחלק מהעונה השישית של סדרת הטלוויזיה "סיפורה של שפחה", נשמע לראשונה השיר Look What You Made Me Do (Taylor’s Version). את הגרסה המקורית של השיר הוציאה סוויפט בשנת 2017, כחלק מאלבומה השישי Reputation, האלבום האחרון שהקליטה בחברת "ביג מאשין רקורדס".