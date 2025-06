סולן "א-הא", מורטן הארקט, חשף: "אובחנתי עם פרקינסון"

הזמר והיוצר הנורווגי מורטן הארקט, סולן להקת הסינת'-פופ המצליחה "א-הא", אובחן עם מחלת הפרקינסון. כך הודיעה היום (רביעי) הלהקה. "אלה לא חדשות שמישהו רוצה לבשר לעולם, אבל הנה הן: מורטן חולה במחלת פרקינסון", נכתב בהצהרה שפרסמו חברי הלהקה באתר הרשמי.

בהודעה שמסר הארקט באתר הרשמי של הלהקה, כתב המוזיקאי בן ה-65 כי תחילה שמר על מצבו "בסודיות מוחלטת", אך כעת החליט לספר למעריצים. "אין לי בעיה להתמודד עם האבחנה", כתב הארקט. "עם הזמן אימצתי את הגישה של אבי בן ה-94 לאופן שבו האורגניזם נכנע בהדרגה: 'אשתמש במה שעובד'".

"חלק ממני רצה לשתף את זה", המשיך הארקט. "כמו שציינתי, ההכרה באבחנה לא הייתה בעיה עבורי. הצורך שלי בשקט ובשלווה כדי לעבוד הוא זה שעוצר אותי. אני מנסה כמיטב יכולתי למנוע מכל המערכת שלי להידרדר. מדובר באיזון מורכב בין נטילת התרופות לבין ההתמודדות עם תופעות הלוואי שלהן".

"יש כל כך הרבה מה לשקול כשאתה מנסה לחקות את הדרך המופלאה שבה הגוף מנהל כל תנועה מורכבת, או אינטראקציות חברתיות, או בכלל את חיי היום-יום", הוא כתב עוד. הארקט ציין עוד כי הודות לפיתוחים בטיפול במחלה שבוצעו במרפאת "מאיו" בארצות הברית, תסמיני המחלה "נחלשו".

הארקט זכה לפרסום בין-לאומי הודות ללהיט Take On Me שהקליט עם חבריו ללהקה ויצא בשנת 1985. המוזיקאי הנורווגי הקליט 11 אלבומים עם "א-הא" ושישה אלבומי סולו. עוד מלהיטיה המוכרים של הלהקה - Scoundrel Days, Summer Moved On ו-Stay On These Roads.

להארקט שישה ילדים - שלושה מאשתו הראשונה הזמרת והשחקנית השוודית קמילה מלמקוויסט הארקט, בת יחידה מחברתו לשעבר אן מטה אונדלין ובת נוספת מבת הזוג הנוכחית שלו, אינז אנדרסון.