כוכב הקולנוע טרנס סטמפ ("סופרמן") הלך לעולמו בגיל 87

השחקן הבריטי שפרץ לתודעה בשנות ה-60, כיכב בסרטים רבים בהם "וול סטריט", "הרפתקאותיה של פריסילה, מלכת המדבר", "הקשר האנגלי" ו"מלחמת הכוכבים - פרק 1: אימת הפנטום" • "הוא השאיר אחריו גוף יצירה יוצא דופן שימשיך לרגש ולהעניק השראה לאנשים עוד שנים רבות", ספדה לו משפחתו

השחקן הבריטי טרנס סטמפ, שגילם את הדמות האייקונית של הגנרל זוד בסרטים "סופרמן" ו"סופרמן 2", הלך לעולמו היום (ראשון) והוא בן 87 במותו.

סטמפ, שהיה מועמד לפרס אוסקר על תפקידו בסרט "בילי באד", כיכב גם בסרטים המצליחים "וול סטריט", "הרפתקאותיה של פריסילה, מלכת המדבר", "הקשר האנגלי" ו"מלחמת הכוכבים - פרק 1: אימת הפנטום". בשנות ה-60 היה חלק מאחד הזוגות הנוצצים ביותר בבריטניה כשיצא עם השחקנית ג'ולי כריסטי, שלצידה שיחק בסרט "הרחק מן ההמון הסוער" בשנת 1967. בהמשך ניהל מערכת יחסים מתוקשרת עם הדוגמנית ג'ין שרימפטון.

בהצהרה שפרסמה משפחתו נמסר כי סטמפ הלך לעולמו הבוקר. "הוא השאיר אחריו גוף יצירה יוצא דופן - הן כשחקן, הן כסופר - שימשיך לרגש ולהעניק השראה לאנשים עוד שנים רבות", נכתב עוד בהצהרה.

סטמפ נולד בשנת 1938 בשכונת סטפני שברובע "טאוור האמלטס" בלונדון, בן בכור בין חמישה אחים, לאב שהיה מסיק פחם בספינת גוררת. הוא גדל בתקופת מלחמת העולם השנייה וחווה בילדותו את ימי הבליץ. לאחר שעזב את בית הספר עבד בתחילה בפרסום, ולימים זכה במלגה שאפשרה לו ללמוד בבית ספר לדרמה.

במהלך הקריירה שלו זכה סטמפ לשבחים ולפרסים רבים, בהם פרס גלובוס הזהב בשנת 1962 לשחקן המבטיח ביותר על תפקידו בסרט "בילי באד" ובפרס השחקן הטוב ביותר של פסטיבל קאן בשנת 1965 על תפקידו בסרט "האוסף". סטמפ היה מועמד גם לפרס האוסקר ולפרס באפט"א על תפקידו בסרט "בילי באד".

בשנת 1994 סטמפ קיבל מועמדות נוספת לבאפט"א על תפקידו בסרט הקאלט "הרפתקאותיה של פריסילה, מלכת המדבר", בו כיכב לצד הוגו וויבינג וגאי פירס. בסרט גילם סטמפ את ברנדט, טרנסג'נדרית שמצטרפת אל חברותיה מלכות הדראג טיק ואדם, שיוצאות למסע מסידני לאליס ספרינגס שבאוסטרליה כדי להעלות מופע דראג ולהתחיל מחדש.

תפקידו הבולט ביותר היה של הנבל גנרל זוד בשוברי הקופות "סופרמן" משנת 1978 ו"סופרמן 2" מ-1980, בהם כיכבו לצדו כריסטופר ריב בתפקיד סופרמן וג'ין הקמן בתפקיד לקס לות'ר. בהמשך כיכב גם בסרטים "אקדוחנים צעירים", "הקשר האנגלי" ו"מבצע ואלקירי". לאחרונה השתתף סטמפ בסרטו של הבמאי אדגר רייט "לילה אחד בסוהו", לצד דיאנה ריג, אניה טיילור-ג'וי ומאט סמית.

בערב השנה האזרחית של 2002 נישא סטאמפ לראשונה, בגיל 64, לאליזבת אורורק שהייתה אז בת 29. בני הזוג התגרשו באפריל 2008.