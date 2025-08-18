יוצרת סדרת הלהיט: אתרום את הכנסותיי לארגון פרו-פלסטיני

הסופרת האירית סאלי רוני, מחברת "אנשים נורמלים", הודיעה כי תתרום את התמלוגים מיצירותיה לארגון הבריטי Palestine Action, שהוכרז לאחרונה בממלכה כארגון טרור • "אם הדבר הופך אותי לתומכת טרור – שיהיה כך", כתבה במאמר שפרסמה

הסופרת והתסריטאית האירית סאלי רוני, מחברת רבי המכר "אנשים נורמלים" ו"שיחות עם חברים" שעובד לסדרות טלוויזיה, אומרת כי תמשיך לתמוך בארגון Palestine Action, על אף שהוגדר כארגון טרור בבריטניה.

במאמר שפרסמה אמש (ראשון) בעיתון Irish Times הצהירה רוני כי בכוונתה להשתמש בהכנסות מספריה והעיבודים הטלוויזיוניים שלהם כדי "להמשיך ולתמוך בארגון ובפעולה ישירה נגד רצח עם". "אם הדבר הופך אותי לתומכת בטרור על פי החוק הבריטי – שיהיה כך".

"הספרים שלי, לפחות לעת עתה, עדיין יוצאים לאור בבריטניה, וזמינים בתפוצה רחבה בחנויות ספרים ואפילו בסופרמרקטים", כתבה רוני במאמר. "בשנים האחרונות שידר איגוד השידור הציבורי הבריטי (BBC) שני עיבודים איכותיים לרומנים שלי, ולכן הוא משלם לי באופן קבוע תמלוגים. אני רוצה להבהיר כי בכוונתי להשתמש בהכנסות מעבודתי כדי להמשיך ולתמוך ב-Palestine Action ובפעולה ישירה נגד רצח עם בכל דרך שאוכל".

את הדברים פרסמה רוני לאחר ששרת הפנים של בריטניה, איווט קופר, שבה והגנה על ההחלטה להכריז על Palestine Action כארגון טרור. על פי השרה, מדובר ביותר מאשר "קבוצת מחאה רגילה שידועה במעשי קונדס מזדמנים".

סאלי רוני, ארכיון (צילום: גטי אימג'ס)

הארגון הבריטי הפרו-פלסטיני Palestine Action הוכרז כארגון טרור על ידי ממשלת בריטניה בחודש שעבר. מאז תחילת המלחמה בעזה, פעולותיו כוונו בעיקר נגד חברות נשק.

בחודש יוני האחרון הביעה רוני תמיעה בארגון במאמר אחר שפרסמה בעיתון "הגרדיאן", בו כתבה כי הכרזה עליו כארגון טרור תהיה "מתקפה מדאיגה על חופש הביטוי". הדברים פורסמו לאחר שכמה מחברי הארגון פרצו לבסיס חיל האוויר המלכותי בריז נורטון, וריססו שני מטוסים בצבע אדום, דבר שגרם לנזק בהיקף מוערך של שבעה מיליון פאונד.

בשנת 2021, סירבה רוני לאפשר את תרגום ספרה "עולם יפה, איפה אתה" לעברית על ידי הוצאת ספרים ישראלית, לדבריה מתוך תמיכה בתנועת החרם על ישראל בשל מדיניותה כלפי הפלסטינים. עם זאת אמרה אז כי יהיה זה "כבוד" מבחינתה אם הספר יתורגם לעברית על ידי הוצאה לאור שמחזיקה בדעות פוליטיות כמו שלה.