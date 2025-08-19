"מלכת הקטמין" שהואשמה במותו של מת'יו פרי תודה באשמה

ג'סווין סנגה, הנאשמת החמישית והאחרונה בתיק מותו ממנת יתר של כוכב "חברים", הגיעה להסדר טיעון עם התביעה

אישה המכונה "מלכת הקטמין", שהואשמה במכירת הסם שהוביל למותו של השחקן מת'יו פרי, הסכימה להודות באשמה. כך דיווחו הערב (שני) כלי תקשורת בארצות הברית.

ג'סווין סנגה היא הנאשמת החמישית והאחרונה שהוגש נגדה כתב אישום בקשר לאספקת מנת היתר שגרמה למותו של כוכב הסדרה "חברים", ושהגיעה להסדר טיעון עם התביעה הפדרלית. לאחר שבתחילה טענה לחפותה, שינוי עמדתה פירושו שהיא תימנע מהעמדה לדין שתוכננה לאוגוסט.

התובעים הציגו את סנגה כסוחרת סמים פעילה שנודעה בקרב לקוחותיה בשם "מלכת הקטמין", כינוי שבו נעשה שימוש תכוף בהודעות לעיתונות, במסמכי בית המשפט ואפילו בשם הרשמי של התיק.

בכתב האישום הפדרלי יוחסו לסנגה סעיף אחד של קשירת קשר להפצת קטמין, סעיף אחד של החזקת מקום המשמש לעסקי סמים, סעיף אחד של החזקת מתאמפטמין בכוונה להפיצו, סעיף אחד של החזקת קטמין בכוונה להפיצו וחמישה סעיפים של הפצת קטמין.

לדברי התובעים, סנגה תשנה באופן רשמי את טענתה לאשמה בדיון הקרוב, שבו גם ייקבע מועד גזר הדין. היא עשויה להישלח לעד 45 שנות מאסר.

סנגה וד"ר סלבדור פלאסנסיה, שחתם על הסדר טיעון משלו ב-16 ביוני, היו המטרות המרכזיות של החקירה. שלושת הנאשמים האחרים – ד"ר מארק צ'אבז, קנת' איוואמסה ואריק פלמינג – הסכימו להודות באשמה כבר בשנה שעברה, בתמורה לשיתוף פעולה עם התביעה, שכלל מסירת עדויות שקושרות את סנגה ופלאסנסיה למעשים.

מת'יו פרי נמצא ללא רוח חיים בביתו שבלוס אנג'לס על ידי עוזרו, קנת' איוואמסה, ב-28 באוקטובר 2023. חוקר מקרי המוות קבע כי קטמין, שבדרך כלל משמש כחומר הרדמה בניתוחים, היה הגורם העיקרי למותו.

השחקן השתמש בסם כחלק מטיפול חוקי אך לא מאושר רשמית (off-label) בדיכאון, באמצעות רופאו הקבוע, טיפול שהופך לנפוץ יותר ויותר. לפי התובעים, פרי, שהיה בן 54, ביקש לקבל כמות גדולה יותר של קטמין מהרופא שלו, וזה סירב. בעקבות כך הוא החל לקבל את הסם מד"ר פלאסנסיה כחודש לפני מותו, ולאחר מכן, כשבועיים לפני מותו, החל לקבל כמויות נוספות מסנגה.

פרי ואיוואמסה הגיעו אל סנגה דרך חברו של פרי, אריק פלמינג. בשני הסדרי הטיעון שלהם, טענו שני הגברים בפירוט את העסקאות שבאו לאחר מכן.

על פי מסמכי בית המשפט, פלמינג שלח הודעה לאיוואמסה ובה כתב שהקטמין של סנגה הוא "בלי סימון, אבל מדהים". בהודעה אחרת כתב שהיא עובדת "רק עם אנשים מהשורה הראשונה וסלבריטאים. אם זה לא היה חומר מצוין, היא הייתה מאבדת את העסק שלה".

בעודם פועלים כמתווכים, קנה פרי כמויות גדולות של קטמין מסנגה, כולל 25 בקבוקונים תמורת 6,000 דולר במזומן - ארבעה ימים בלבד לפני מותו. לפי התובעים, העסקה הזו כללה גם את המנות שהובילו למותו.

ביום מותו של פרי, כתבה סנגה לפלמינג שעליהם למחוק את כל ההודעות ששלחו זה לזה, כך על פי כתב האישום נגדה.

במרץ 2024 נערך חיפוש בביתה של סנגה בצפון הוליווד, קליפורניה, על ידי סוכני המינהל למלחמה בסמים (DEA), שמצאו כמויות גדולות של מתאמפטמין וקטמין, כך לפי תצהיר של אחד הסוכנים. היא הואשמה רשמית ביוני, נעצרה באוגוסט, ומאז היא מוחזקת במעצר. לאף אחד מהנאשמים טרם ניתן גזר דין.

פרי התמודד עם התמכרויות במשך שנים, עוד מתקופת צילומי הסדרה "חברים", שבה הפך לאחד מכוכבי הדור שלו בתפקיד צ'נדלר בינג. הוא כיכב לצד ג'ניפר אניסטון, קורטני קוקס, ליסה קודרו, מאט לה-בלאנק ודיוויד שווימר במשך עשר עונות, בין השנים 1994 ל-2004, בסדרה המצליחה של NBC.