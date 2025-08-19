סרטה של הבמאית אן-מרי ג'אסיר נבחר לייצג את הרשות הפלסטינית בטקס האוסקר ה-98, בקטגוריית הסרט הבין-לאומי הטוב ביותר • ההפקה הבין-לאומית, שמתרחשת בפלסטינה-א"י של 1936, כוללת קאסט בין היתר את ג'רמי איירונס והיאם עבאס • הקרנת הבכורה של הסרט תתקיים בפסטיבל טורונטו

נציג הרשות הפלסטינית לאוסקר: סרט על המרד הערבי של 1936

הסרט "פלסטין 36" (Palestine 36) של הבימאית הפלסטינית אן-מרי ג'אסיר נבחר לייצג את הרשות הפלסטינית בטקס פרסי האוסקר ה-98, בקטגוריית הסרט הבין-לאומי הטוב ביותר. כך דיווחו היום (שלישי) כלי תקשורת בארצות הברית.

ההפקה המשותפת לרשות הפלסטינית, בריטניה, צרפת, דנמרק, ירדן, סעודיה וקטר, מתרחשת בפלסטינה-א"י בשנת 1936 בזמן המרד הערבי נגד המנדט הבריטי. "יוסוף (קרים דאוד אנאיה) נע בין כפרו המסורתי לבין העיר המשתנה במהירות. אפרה הצעירה (וורדי אלעבוני) מנסה להתמודד עם השינויים סביבה בעזרת סבתה (היאם עבאס). פועל נמל מיוסר (סאלח בכרי) מרגיש כי הלחץ לפרנס ולתמוך במשפחתו דוחף אותו להצטרף לתנועת המרד. האם הבירוקרטיה הבריטית תוכל לעמוד בקצב?", נכתב בתקציר הסרט.

עוד משתתפים בהפקה השחקן זוכה האוסקר ג'רמי איירונס, כוכב "משחקי הכס" ליאם קנינגהם, כוכב הסדרה "שר הטבעות: טבעות הכוח" רוברט אראמאיו, בילי האוול, יסמין אל מסרי וכאמל אל באשה. הקרנת הבכורה החגיגית של הסרט תתקיים ב-5 בספטמבר בפסטיבל הסרטים הבין-לאומי של טורונטו.

בתוך כך, על הזכות לייצג את ישראל בטקס פרסי האוסקר מתמודדים חמישה סרטים - "הים" של הבמאי שי כרמלי-פולק, "חמצן"של הבמאית נטעלי בראון, "כן" של הבמאי נדב לפיד, "נאנדאורי" של הבמאית אתי ציקו ו"שפה זרה" של הבמאים מיכל ברזיס ועודד בן נון. הסרט הזוכה יוכרז בטקס פרסי אופיר שיתקיים ב-16 בספטמבר.