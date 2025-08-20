בפעם השלישית: וינה תארח את אירוויזיון 2026 באוסטריה

על פי הודעת איגוד השידור האירופי, חצאי גמר האירוויזיון יתקיימו ב-12 וב-14 במאי וגמר האירוויזיון ב-16 במאי • מדובר בפעם השלישית שבה בירת אוסטריה תארח את התחרות והשנייה בה היא תתקיים בהיכל העיר של וינה (Wiener Stadthalle)

זאת העיר שנבחרה לארח את אירוויזיון 2026 באוסטריה

איגוד השידור האירופי הכריז היום (רביעי) כי וינה תארח את תחרות האירוויזיון ה-70 שתתקיים באוסטריה.

חצאי גמר האירוויזיון יתקיימו ב-12 וב-14 במאי וגמר האירוויזיון ב-16 במאי בהיכל העיר של וינה (Wiener Stadthalle). מדובר בפעם השלישית שבה האירוויזיון יתקיים בווינה, שאירחה את התחרות בשנים 1967 ו-2015. מדובר בפעם הראשונה שעיר בירה מארחת את התחרות מאז 2018, אז עשתה זאת ליסבון בירת פורטוגל.

בתחרות שהתקיימה לפני שלושה חודשים בעיר בזל שבשווייץ, זכתה אוסטריה בגמר הגדול עם השיר Wasted Love בביצוע הזמר האוסטרי-פיליפיני ג'יי-ג'יי. ישראל הגיעה אל המקום השני עם New Day Will Rise שביצעה יובל רפאל. מדובר בפעם השלישית בתולדות התחרות בה יתקיים האירוויזיון באוסטריה, כאשר בפעמיים הקודמות וינה אירחה את האירוויזיון בשנים 1967 ו-2015.

מאז שנת 2015, למעט בשנים 2022 ו-2023, בחירת הנציג הישראלי לתחרות מתבצעת בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון", אז נשלח אל וינה הזמר נדב גדג'. אחריו נשלחו לתחרות גם זוכי התוכנית חובי סטאר, אימרי זיו, נטע ברזילי, קובי מרימי, עדן אלנה, עדן גולן ויובל רפאל.