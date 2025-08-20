פסטיגל 2025 יוצא לדרך: עם שירים מקוריים וילדי הפסטיגל

הפקת הפסטיגל חשפה את רשימת המשתתפים במהדורת 2025, שכוללת את שרית חדד, עדן גולן, אנה זק, מרגי, אליאנה תדהר וטל מוסרי • השנה חוזרות שתי מסורות ותיקות: תחרות השירים המקוריים וילדי הפסטיגל שיבחרו באודישנים • אחרי שהכריזו כי המופעים יתקיימו רק בתל אביב, בהפקה מבטיחים הטבת תחבורה למגיעים מרחוק

ארבעה חודשים לפני חג החנוכה, מארגני הפסטיגל חשפו הבוקר (רביעי) את רשימת האמנים המלאה שישתתפו במופע שקיבל הפעם את השם "פסטיגל Imagine". הפעם ישתתפו במופע החנוכה הוותיק שרית חדד, אליאנה תדהר, לי בירן, אנה זק, מרגי, עדן גולן, שחר טבוך, עדי חבשוש, טל מוסרי, קווין רובין, עידו מלכה, אלין גולן, נדב חנציס, מאיה קיי, קים בן שמעון ואורי ורד.

בנוסף, אחרי שנים של הפסקה שתיים מהמסורות המזוהות עם המופע חוזרות. הראשונה - כל אחד מהאמנים שישתתפו השנה בפסטיגל יתחרו עם שיר מקורי וחדש שיופק במיוחד עבור הפסטיגל, כשרק הקהל הוא זה שיקבע את זהות המנצח או המנצחת. מסורת נוספת שתחזור היא "ילדי הפסטיגל" שישירו, ישחקו וירקדו לצד האמנים המשתתפים. ילדי הפסטיגל ייבחרו באודישנים שפרטים עליהם יפורסמו באתר הפסטיגל ב-1 בספטמבר בשעה 16:00.

בחודש יוני האחרון הודיעה הפקת המופע כי בניגוד לשנים עברו הפסטיגל יתקיים השנה בתל אביב בלבד ב"היכל הפסטיגל" שיוקם באקספו תל אביב. "כפי שפרסמנו ומתוך מחוייבות רבת שנים להביא את הקסם של הפסטיגל לכל ילדה וילד בישראל, ההפקה מסיימת בימים אלה לגבש הטבת תחבורה משמעותית עבור קהל האורחים המגיעים מאזורים מרוחקים מתל אביב, במטרה להקל על הגעתם לפסטיגל", מסרה היום הפקת המופע. פרטי ההטבה יפורסמו בהמשך.