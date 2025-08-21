שי גבסו מתפלל לשחרור החטופים בסינגל חדש: "אולי הפנייה לאל תאחד אותנו"

הזמר והיוצר שי גבסו הוציא את "אשאל אלוהי", סינגל חדש שכתב בהשראת פיוט תימני עתיק כתפילה לשחרור החטופים • בריאיון בתוכנית "תרבותניקים" הוא סיפר על המפגש המרגש עם שורד השבי אלי-ה כהן, על האבהות ועל האמונה שממשיכה ללוות אותו – גם כשהוא כבר לא חובש כיפה

הזמר והיוצר שי גבסו הוציא השבוע את "אשאל אלוהי", סינגל חדש שנכתב בהשראת הפיוט התימני העתיק שכתב הפייטן יוסף בן ישראל. השיר נכתב כתפילה לשחרור 50 החטופים שמוחזקים בשבי חמאס מאז 7 באוקטובר.

אמש (רביעי) בריאיון בתוכנית "תרבותניקים" בכאן רשת ב, סיפר גבסו כי השיר נולד בתום התמודדות עם תקופה מורכבת - הן במובן הלאומי, הן במובן האישי. "אני בהחלמה מפציעה שעברתי", הוא שיתף. "עברתי תאונה. ורק המוזיקה היא הפתח שלי לשאר רוח, כמו שאני מכיר את החיים. שנה שלא הוצאתי שיר ואני מרגיש שזה דבר שממש רצה לצאת החוצה, ואני מאוד גאה בו".

ההשראה לכתיבת השיר נחתה על גבסו ממקום די מפתיע. "גללתי בטיקטוק ופתאום שמעתי את הפיוט הזה, פיוט גאולה תימני, 'אֶשְׁאַל אֱלֹהַי יִגְאֲלָה שְׁבוּיִים...' והצטמררתי. הרגשתי שזה כאילו הגענו לכזה מצב שדווקא הפנייה לאל, קודם כול אולי תאחד אותנו. ומרוב שאנחנו מנסים והמאבק כל כך ממושך ועדיין לא כולם כאן, הרגשתי שזה משהו שמרחיב לי את הלב - לפנות לאלוהים בבקשה שהוא יגאל את השבויים".

האזינו לריאיון המלא עם שי גבסו בכאן רשת ב

את השיר יצר גבסו עם המפיק המוזיקלי גורפי (אור גורפינקל). יחד הם שילבו בהפקה סמפול של חזנים ופייטנים באדיבות "חיבת הפיוט". "הרגשתי שזה מזכיר לי את בית ילדותי, את בית הכנסת הספרדי", סיפר גבסו. "זה שיר שהכתיב לי איך הוא רוצה להישמע. הקשבתי לצמרמורות שעברו בי".

בריאיון סיפר גבסו על מפגש יוצא דופן שקיים עם שורד השבי אלי-ה כהן. "חבר של אלי-ה התקשר אליי ואמר לי שהוא נורא ישמח לסרטון ברכה, כי המוזיקה שלי עזרה לו בשבי. אז אמרתי לו, 'איזה וידאו? אני בא'. הגעתי ובאמת יחד עם בת הזוג שלו הם עשו סעודת הילולה, ורקדנו ושרנו".

"קשה לתאר את ההרגשה הזאת", הוא סיפר. "אתה כל החיים עושה מוזיקה והרבה פעמים אתה ביחסיות לאחרים אומר 'במה אני מתעסק? אנשים מתעסקים ברומו של עולם'. אבל בלב אני תמיד יודע שמוזיקה זה הדבר הכי מרים למעלה. אלו באמת רגעים של צמרמורות, של ההבנה שזה מגיע רחוק ומחזק את נפש של האדם".

בצעירותו גבסו התחבר יותר ויותר אל הדת. היום, על אף שכבר אינו חובש כיפה, האמונה והרוחניות מלווים אותו בכל מקום, גם ביצירה. "רוחניות היא דלת לאלוהות מאוד מדויקת, לא פחות מהדת. לעיתים יותר, הרבה יותר. אמונה זה דבר שהוא טבוע בי מאוד חזק. יש תמיד את הרצון לקחת רגע של אור וללכוד אותו, ובעזרתו לרומם אנשים ולרומם את עצמי. זאת המטרה הכי גדולה".

במקביל לקריירה, גבסו הוא אבא במשרה מלאה. "יש לי בת קטנה, בת שנה ושמונה חודשים, רנה", הוא סיפר. "היא מאוד דומה לי, היא מאוד אוהבת מוזיקה. זה מרתק, זה פשוט עולם חדש".

אחרי שבשנים האחרונות שיחק במחזות "עקומים" בתיאטרון הבימה ו"כנר על הגג" בתיאטרון העברי, בימים אלה עובד גבסו על סרט קולנוע ראשון. "זאת הגשמת חלום", הוא גילה בריאיון. "בניגוד לאולפן, פה זה פרויקט עם כל כך הרבה אנשים שיוצאים לדרך ביחד. זאת חוויה גדולה מהחיים".