מילי בובי בראון ובעלה ג'ייק, בנו של הזמר ג'ון בון ג'ובי, הודיעו כי אימצו תינוקת • "מתרגשים לפתוח פרק חדש", כתבו השניים ברשתות החברתיות

השחקנית הבריטית מילי בובי בראון, כוכבת הסדרה "דברים מוזרים", בת ה-21 הודיעה היום (חמישי) כי היא ובעלה, ג'ייק בונג'יאובי בן ה-23, אימצו תינוקת.

"הקיץ, קיבלנו תינוקת מתוקה באמצעות אימוץ", כתבה בראון בפוסט ששיתפה עם 64 מיליון העוקבים שלה באינסטגרם. "אנחנו נרגשים להתחיל את פרק ההורות בשלווה ופרטיות". את הפוסט חתמה במילים: "ואז היו שלושה. באהבה, מילי וג'ייק בונג'יאובי".

בראון היא אחת מכוכבות הטלוויזיה הבולטות של השנים האחרונות. בשנה שעברה סיימה לצלם את העונה האחרונה של סדרת המדע הבדיוני "דברים מוזרים", ובמקביל כיכבה גם בסדרת סרטי "אנולה הולמס". בחודש מאי בשנה שעברה נישאה לבנו של הזמר ג'ון בון ג'ובי אחרי שלוש שנות זוגיות.

בחודש שעבר חשפה נטפליקס את הטריילר לעונה החמישית והאחרונה של סדרת המדע הבדיוני המצליחה בה מככבת בראון. העונה האחרונה בסדרה שיצרו האחים מאט ורוס דאפר, תעלה בענקית הסטרימינג בשלושה חלקים: הראשון ב-26 בנובמבר, השני ב-25 בדצמבר והחלק האחרון לגמרי ב-31 בדצמבר.