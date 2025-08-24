בקרוב בקולנוע: סרט עלילתי על כוכב ה-NBA קובי בראיינט

בקרוב בקולנוע: סרט עלילתי על כוכב ה-NBA קובי בראיינט
אולפני "האחים וורנר" החלו בפיתוח סרט חדש על הכדורסלן המנוח, שיתמקד באירועים הדרמטיים שמאחורי בחירתו לדראפט ה-NBA ב-1996 • הסרט יובא מנקודת מבטם של אנשי הנהלת קבוצת ניו ג'רזי נטס, שהיו קרובים אז להחתמתו
מחבר אלון פרוכטר
Getting your Trinity Audio player ready...
קובי בראיינט, 2016
קובי בראיינט, 2016 צילום: גטי אימג'ס

אולפני "האחים וורנר" רכשו את הזכויות על תסריט לסרט עלילתי חדש על חייו של אגדת ה-NBA קובי בראיינט. כך דיווח אתמול (שבת) כלי תקשורת בארצות הברית.

על פי הדיווח, התסריט אותו כתבו אלכס סון וגאווין יוהנסן, עוסק במה שהתרחש מאחורי הקלעים בדראפט ה-NBA של 1996, כשבראיינט נבחר לקבוצת לוס אנג'לס לייקרס. הסרט מסופר מנקודת מבטם של ג'ון נאש, מנהל קבוצת הניו ג'רזי נטס ומאמן הקבוצה ג'ון קליפארי. הפרויקט מתואר כשילוב של הסרטים "הרשת החברתית", "אייר" ו"מאניבול" עם נופך של מותחן.

המפיקים של הסרט "משפחה מנצחת" (King Richard) טים וטרבור וייט מחברת Star Thrower Entertainment, אמורים להפיק את הסרט יחד עם ראיין סטוול, ראש מחלקת הקולנוע והטלוויזיה בחברת Religion of Sports של טום בריידי ומייקל סטרהאן, וכן עם גות'אם צ'ופרה, בימאי הסרט התיעודי Kobe Bryant’s Muse משנת 2015.

בראיינט שיחק במשך 20 עונות במדי הלייקרס, וזכה עם הקבוצה בחמש אליפויות, בהן שלוש אליפויות רצופות בתחילת שנות ה-2000, יחד עם שאקיל אוניל והמאמן פיל ג'קסון. הוא השתתף 18 פעמים במשחק האולסטאר ונבחר ל-MVP של הליגה בעונת 2007–2008. בראיינט פרש מכדורסל מקצועני בשנת 2016, בגיל 37. בינואר 2020 נהרג בתאונת מסוק יחד עם שמונה נוסעים נוספים, בהם בתו ג'יאנה.

עוד בנושא

טימות'י שאלאמה, מתוך הסרט

בקרוב בקולנוע: כשטימות'י שאלאמה התאהב בגווינת' פאלטרו

בילי זיין בתפקיד מרלון ברנדו, מתוך Waltzing with Brando

מי זה? מי זה? השחקן שנכנס לנעליו של ברנדו בסרט חדש

תגיות |
בחירת העורכת
  • צוברים סנטימטרים: הישראלים שעשו ניתוח להארכת רגליים - למרות העלות והכאבים
    הגובה כן קובע? הישראלים שעשו ניתוח להארכת רגליים
  • המרדף אחרי השווארמה המושלמת: הישראלים נוהרים לדליית אל-כרמל
    פיתה או לאפה: איפה אפשר למצוא את השווארמה המושלמת?
  • ג'רי אדלר, 2013
    השחקן ג'רי אדלר ("הסופרנוס") הלך לעולמו בגיל 96
  • גתית בועזסון
    ענוג ומסורבל, עדין וכבד: הסודות מאחורי נגינה על נבל
  • עשרות אלפי ילדים בעקבות שוקולד: ההשקה שהקריסה את קניון TLV
    רק בגלל שוקולד: עשרות אלפי ילדים הקריסו את קניון TLV

אולי יעניין אותך