עדן חסון מגיב לביקורת: "רוצים להחרים אותי בגלל מי שאני"

הזמר עדן חסון התייחס היום (ראשון) להפגנה שמתוכננת להתקיים היום נגד הופעה שיקיים ביום שלישי הקרוב בבריכת הסולטן בירושלים עבור תושבי מועצת בנימין.

"קומץ אנשים קיצוניים פועל ומנסה במשך תקופה בהמון דרכים למנוע ממני להופיע", כתב חסון בפוסט ששיתף עם 531 אלף עוקביו באינסטגרם. "לא כי פגעתי במישהו, או עשיתי משהו רע, אלא רק מעצם היותי שונה מהם. הם טוענים שהופעה שלי פוגעת ברוח היהודית של עם ישראל. ואני שואל, איזה חלק בי כאמן או במופע שלי פוגע ברוח היהודית?".



"האם במחרוזת עם ישראל חי שאני שר מידי ערב 'אנחנו מאמינים בני מאמינים', או ב'הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך' עם חיילים, חרדים, מתנדבים ומילואימניקים, ב'שקיעות אדומות'? כשאני שר 'לראות את הטוב' או 'יש אמת אחת כתובה לה בספרים'? אולי בשיר 'באור גדול', כששר 'מתי יבוא היום שתשאר רק אהבה בינינו'", תהה הזמר.

"את השיר 'גדל לי קצת זקן' כתבתי בדיוק על סוג אותם אנשים - כאלה שרוצים להחרים אותי בגלל מי שאני", הוא שיתף. "הם טוענים שהם מדברים בשם הדת. אני כל חיי גדלתי במסגרות דתיות ואפילו חרדיות. הייתי ילד של כיפה שחורה עם פיאות מאחורי האוזן. שלוש תפילות ביום ושיעור תורה בין מנחה לערבית. זאת לא הדת שאני מכיר".

"ובאמת, אני לא רוצה לקחת חלק במשחק המפלג הזה, העם שלנו גם ככה קרוע מבפנים", אמר עוד. "אני רוצה להתמקד באהבת חינם, ב'ואהבת לרעך כמוך'. לכן, ביום שלישי בעזרת השם ההופעה תתקיים, אגיע באנרגיות הכי טובות לקרוב לבבות ואהבת חינם אמיתית שקושרת את כל עם ישראל יחד".

בשבוע שעבר הוציא חסון את "שמועות", סינגל חדש שכתב והלחין עם טל קסטיאל ובו הוא מארח את השחקנית עדי הימלבלוי. "אני מציג בשיר הזה סיפור שאולי לא משקף את המציאות שלי כרגע, אבל כן חוויתי בעבר – או ראיתי אצל אחרים", אמר היום חסון בריאיון בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב.

"כן היו שמועות בחיים שלי", אמר הזמר והיוצר שבשנה שעברה שם את השמועות מאחור כשיצא מהארון וחשף זוגיות עם השחקן יותם גבריאל. "יש בזה משהו מאוד משחרר, מאוד כן, קליל ומאוד כיף. עדי גם חוותה את הדבר הזה לאחרונה".

האזינו לריאיון המלא עם עדן חסון בכאן רשת ב

"הכול תלוי בכמה מקום אתה נותן לזה. כי בהתחלה, כשלא יודעים לאן הרוח נושבת מייחסים לזה הרבה חשיבות ונותנים לזה הרבה מקום. אבל בסופו של דבר אתה אומר - 'אוקיי, זאת עבודה, זאת קריירה, זאת אמנות. אני לא יכול לתת לכל דבר להשפיע עליי'. אז אני מייחס לזה את החשיבות הראויה".

בריאיון, חסון התייחס גם לתחושות שמלוות אותו מאז 7 באוקטובר. "כמה שלא ננסה להציג שגרה - היא לא שלמה, לא באמת קיימת כל עוד החטופים לא חזרו", הוא אמר. "אבל אני חושב שמה שעוזר לי עכשיו ולעוד הרבה אנשים זאת התקווה שאולי בסוף כן יהיה פה טוב וכן יהיה פה שקט".

"כשאני שר – אני מרגיש איך כל המטען שהקהל מביא איתו מתמוסס לרגע", הוא שיתף. "המוזיקה, עם כמה שזה יישמע קלישאתי, באמת מאחדת". ומה הלאה? חסון שומר על עמימות: "בואו נגיד – שכשתשמעו על זה, זה יגיע. אולי לא ביונת דואר".