פרס אופיר על מפעל חיים יוענק לבמאי אורי ברבש

האקדמיה לקולנוע ולטלוויזיה הודיעה הבוקר (שני) כי הבמאי והיוצר אורי ברבש יקבל פרס מפעל חיים בטקס פרסי אופיר 2025.

"אורי ברבש, שמציין בימים אלה 50 שנה של יצירה, הוא אחד הבמאים הישראלים המוכרים והמשפיעים בקולנוע הישראלי", מסרה האקדמיה. "מאז שסרטיו שודרו לראשונה בטלוויזיה הישראלית ב-1975 ועד היום, ברבש ממשיך בעשייה אמנותית חסרת פשרות, שמשאירה חותם על התרבות הישראלית".

"בשנות ה-80 הפכו פניו למזוהות עם הקולנוע הישראלי בישראל ובזירה הבין-לאומית", נכתב עוד בהודעה. "לצד אחיו, התסריטאי והסופר בני ברבש, הוכיח שסרטים אישיים ופוליטיים, שעוסקים בנושאים מצפוניים שנויים במחלוקת, יכולים להפוך להצלחות קופתיות מקומיות ובין-לאומיות".

אורי ברבש (צילום: תמה ברבש)

"זוהי גאווה לזכות בהוקרת האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה", מסר ברבש עם היוודע דבר הענקת הפרס. "אני מודה מעומק ליבי לכל היוצרים, הצלמים, השחקנים, העורכים, הגריפים, התאורנים, המפיקים והעושים במלאכת היצירה. כולנו שליחי ציבור וחובתנו בימים אלו לשמור על ערכי מגילת העצמאות, להשיב את כל החטופים ומיד ולסיים את המלחמה. יצירה מקורית, חופשית, חסרת גבולות ופשרות היא החמצן לחברה דמוקרטית. בלעדיה אנחנו נידונים לחיות בשקר עם עצמנו".

טקס פרסי אופיר יתקיים ביום שלישי 16 בספטמבר בסינמה סיטי גלילות בהנחיית תום יער ושירה נאור.