בצל קריאות להחרימה: גל גדות תיעדר מפסטיבל הסרטים של ונציה

העיתון "לה רפובליקה" דיווח כי כוכבת הקולנוע הישראלית לא תשתתף בהקרנת הסרט In the Hand of Dante בו היא מככבת • ההחלטה הגיעה סמוך לפרסום עצומה של ארגון פרו-פלסטיני בקריאה לביטול הזמנתה - בשל תמיכתה בישראל

כוכבת הקולנוע הבין-לאומית גל גדות לא תשתתף בפסטיבל הסרטים של ונציה. כך דיווח היום (שני) העיתון האיטלקי "לה רפובליקה". על פי הדיווח, גדות, שמככבת לצד ג'רארד באטלר בסרטו של ג'וליאן שנאבל In the Hand of Dante לא תצטרף לבמאי ולשחקנים בבכורת הסרט. עוד דווח כי ההחלטה של גדות להיעדר מהטקס התקבלה לפני כמה ימים.

הדיווח המדובר מגיע לאחר שמוקדם יותר דווח כי יותר מ-1,500 אנשי קולנוע באיטליה, בהם בימאים, שחקנים ואמנים איטלקיים ובין-לאומיים, חתמו ב-22 באוגוסט על עצומה שיזם הארגון הפרו-פלסטיני Venice4Palestine, בדרישה ממנהלי פסטיבל הסרטים האיטלקי לנקוט עמדה בנוגע לסכסוך במזרח התיכון.

ב-24 באוגוסט פרסם הארגון עצומה נוספת בדרישה לביטול ההזמנה של גדות ושל באטלר לפסטיבל, בשל תמיכתם בממשלת ישראל. ב"לה רפובליקה" דיווחו כי השתתפותו שך באטלר בהקרנת הבכורה של הסרט טרם אושרה.

מוקדם יותר החודש התייחסה גדות לכישלון המסחרי של הסרט "שלגיה", בו גילמה את המלכה הרעה. בריאיון בתוכנית "ריאיון מיוחד" בקשת 12 אמרה גדות כי "בתעשיות שונות, כולל בהוליווד, מופעל לחץ על סלבריטאים שידברו נגד ישראל. וזה אכן קרה. התאכזבתי מהעובדה שהסרט הושפע בצורה בלתי רגילה מכל זה, ושלא היו לו תוצאות טובות בקופות. אבל ככה זה עובד: לפעמים מנצחים, לפעמים מפסידים".

הקרנת הסרט In the Hand of Dante של ג'וליאן שנאבל בו משתתפת גדות, תתקיים ב-3 בספטמבר. באותו יום יוקרן בפסטיבל גם הסרט The Voice of Hind Rajab, של הבמאית קאותר בן חאניה. הסרט משחזר את סיפורה של הילדה הפלסטינית הינד רג'ב, שנהרגה בינואר 2024 מאש כוחות צה"ל בעזה. רג'ב נהרגה יחד עם קרובי משפחתה וצוותי רפואה שניסו להצילם. ב-30 באוגוסט מתוכננת להתקיים בשדרה המרכזית של הפסטיבל הפגנה תחת הכותרת "עצרו את רצח העם - שחררו את פלסטין".