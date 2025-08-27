חודש לאחר מותו: השיר החדש של אלון אבוטבול נחשף

"מעבר לעיקול", סינגל ראשון מתוך אלבום שהקליט אבוטבול בשנה וחצי האחרונות, ייצא מחר לאור • בריאיון לכאן רשת ב, סיפרו בנו מיכאל ושותפו המוזיקלי של אלון, יובל חבקין, על העבודה לצד אבוטבול, הרגעים שלפני מותו והבחירה להשלים את היצירה למרות הכאב

חודש לאחר מותו הפתאומי של השחקן והמוזיקאי אלון אבוטבול, מחר ייצא "מעבר לעיקול", שיר חדש מתוך אלבום שאבוטבול הקליט לאחרונה.

היום (רביעי) בריאיון בתוכנית "בחצי היום" עם אסתי פרז בן עמי ודורית אסרף מזרחי, סיפרו בנו של אבוטבול, מיכאל, ושותפו הקרוב של אבוטבול ליצירה, המוזיקאי יובל (יובי) חבקין, על התחושות שליוו אותם בהשלמת היצירה ועל הפרויקט המוזיקלי שעתיד לצאת בחודשים הקרובים.

האזינו לריאיון המלא עם מיכאל אבוטבול ויובל חבקין בכאן רשת ב

"אני שמח שהשיר יוצא", אמר מיכאל אבוטבול בריאיון. "אנחנו חווים מלא רגשות כל הזמן. אבל אני שמח שיש את הסינגל, מאוד".

אבוטבול עבד על האלבום במשך יותר משנה וחצי, כך סיפר חבקין. "זה אלבום שלם, 14 שירים, 55 דקות, מושקע מאוד. עבדנו עליו צמוד. ממש בלילה שלפני שהוא נפטר, הוא אישר את עטיפת האלבום. קיבלתי ממנו הודעה מרגשת. ואז... הכול נגמר", אמר.

לאחרונה, מיכאל הצטרף להשלמת הסינגל החדש בנגינה על חליל נאי. "אבא תמיד אמר לי שהוא רוצה שנעשה משהו יחד", הוא סיפר. "אחרי השבעה דיברנו, אני ויובי, והחלטנו שאני אקליט חליל במקום הסינתיסייזר שהיה. זאת דרך ממש מרגשת להשתתף בפרויקט".

עטיפת האלבום שאישר אבוטבול ערב פטירתו

למרות הכאב, הודה מיכאל כי אינו חש תחושת החמצה על שלא הספיק לשתף פעולה עם אביו עוד בחייו. "הגענו למצב שהייתה איזושהי התהוות של האהבה שלנו, של מערכת היחסים שלנו", הוא שיתף. "אני מתגעגע. אבל אמרנו אחד לשני כל מה שצריך, ידענו שאנחנו אוהבים אחד את השני, אמרנו את הדברים ביומיום. לא הייתי צריך רגע אחרון כדי לתקן".

בריאיון הוסיף חבקין כי האלבום מורכב משירים אישיים שאבוטבול כתב, חלקם באנגלית ואחרים בעברית. "זה אלבום אינטימי, חשוף, עם טקסטים עמוקים ושירה נוגעת ללב. אלון ממשיך לחיות בתוכו".

"מעבר לעיקול"

מילים: אלון אבוטבול

מוסיקה, הפקה ומיקס: ריג'ויסר (יובל חבקין)

יושב פה מזיע

אף אחד לא מפריע

כלום לא מאורגן

ואין פה אפילו מזגן

שניה אל השירותים

דמותי נשקפת במראה

כבר חוזר להרים

עוד קצת עוד דקה

עוד סיבוב אחד

מעבר לעיקול

מחכה אהבת חיי

שאוזלים בקצב מסחרר

עוד שבוע היא תשוב

עוד רגע עוד שניה

והשקט יצוף תיעלם המהומה

מתחשק לי להתעודד

אבל אני בקושי עומד

לקח אותי השד

מחזיק בי בודד

זה קרה מהר

הכל הסתחרר

עכשיו נשאר להיפטר

להיות מישהו אחר

לקסום מילים במקום טילים

הרים גבוהים במקום להשתגע

ילדים במקום להתפרע

אהבה במקום שצדיקים גמורים עומדים

אני נכנס אל תוך המגירה

סוגר ומחשיך

כאמצעי הגנה

לא לראות מה קרה

ציפור יפה מסתכלת מרחוק

סקרנות וחמלה במבטה העמוק

ואני יושב פה מזיע

עכשיו ההמון מריע

אחד ועוד אחד

זה הרבה יותר משתיים