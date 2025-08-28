העיתונאי ואיש התקשורת דן מרגלית הלך לעולמו בגיל 87

מרגלית היה אחת הדמויות המרכזיות בתקשורת הישראלית במשך עשרות שנים • הוא הגיש במשך שנים את התוכניות "ערב חדש" ו"פופוליטיקה" ושימש כתב ופובליציסט בעיתונים "הארץ", "מעריב" ו"ישראל היום"

העיתונאי, הפובליציסט, העורך ומגיש הטלוויזיה דן מרגלית הלך לעולמו היום (חמישי) והוא בן 87 במותו. טרם נמסרו פרטים על מועד הלווייתו. מרגלית הגיש את תוכנית האקטואליה "ערב חדש" בטלוויזיה החינוכית במשך 45 שנה, הגיש את התוכנית המיתולוגית "פופוליטיקה" ושימש כתב ופובליציסט בעיתונים "הארץ", "מעריב" ו"ישראל היום".

מרגלית נולד בשנת 1938 בתל אביב, לאב רופא ואם פסיכולוגית. הוא למד בגימנסיה הרצליה וקיבל תואר מוסמך האוניברסיטה העברית להיסטוריה יהודית בת זמננו. את דרכו המקצועית החל ככתב בעיתון "חירות".

בשנת 1964 הצטרף לשורות העיתון "הארץ", שם עבד עד 1991. בשנת 1977 התפרסם כשבמסגרת תפקידו כשליח "הארץ" בוושינגטון חשף את פרשת חשבון הדולרים, שהובילה להתפטרותו של ראש הממשלה דאז יצחק רבין מתפקידו.

אבא שלנו, העיתונאי דן מרגלית, 87, הלך לעולמו בחיק משפחתו בביתו בת״א לאחר מחלה.

איש משפחה, אוהב אדם, עיתונאי ואיש ספר, ציוני ואוהב את ישראל בכל נימי נפשו. pic.twitter.com/abqA1GvRJA — Shira Margalit (@shir1margalit) August 28, 2025

מרגלית נמנה עם צוות המגישים הקבועים של תוכנית האקטואליה "ערב חדש" בטלוויזיה החינוכית, החל מימיה הראשונים ב-1982 ועד ירידתה בשנת 2018. במקביל, לאורך שנות ה-90, הגיש את התוכנית המיתולוגית "פופוליטיקה" ששודרה בערוץ הראשון. בנוסף הגיש את התוכנית "חותם אישי" ששודרה בטלוויזיה החינוכית 2015 עד 2018.

בשנת 1992 מונה לתפקיד עורך "מעריב" על ידי עופר נמרודי, אך פרש מתפקידו כעבור חצי שנה. ב-1996 הנחה את העימות הטלוויזיוני בין המתמודדים לראשות הממשלה שמעון פרס ובנימין נתניהו. ביולי 2007 עזב את "מעריב" לעיתון "ישראל היום", שם עבד עד לשנת 2017.

מרגלית הניח את אשתו השנייה, דנה ושלוש בנות - שירה, קרן ונויה מנישואיו הראשונים לאליאורה.