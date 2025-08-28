השחקן והבמאי רמי הויברגר הלך לעולמו בגיל 61

הויברגר, כוכב הסדרות "החמישייה הקאמרית" ו"הבורגנים" והסרטים "רשימת שינדלר" ו"מבצע סבתא", חשף בחודש אפריל האחרון כי אובחן עם מחלת הסרטן

השחקן והבמאי רמי הויברגר, כוכב "החמישייה הקאמרית" ו"מבצע סבתא", הלך לעולמו היום (חמישי) והוא בן 61 במותו. בחודש אפריל האחרון חשף הויברגר בריאיון בתוכנית "אינטימי" עם רפי רשף בקשת 12, כי הוא מתמודד עם מחלת הסרטן. טקס האשכבה של הויברגר יתקיים מחר בתיאטרון הלאומי הבימה בשעה 10:30. הלווייתו תתקיים בשעה 13:00 בית העלמין ירקון, שער החסד.

הויברגר, נולד ב-1963 בתל אביב ולמד בתיכון עירוני א. את שירותו הצבאי עשה בחיל המשטרה הצבאית. את לימודי המשחק עשה ב"סטודיו למשחק של ניסן נתיב".

לאורך השנים השתתף בהצגות רבות בהן "מקבת", "גם הוא באצילים" ו"החולה המדומה" של התיאטרון הקאמרי, "תמונות מחיי נישואין", "אנה קארנינה" בתיאטרון הבימה עליהם זכה בפרס קלצ'קין ו"המלט" בתיאטרון בית ליסין.

את הפריצה הגדולה שלו עשה בתוכנית הסאטירה "החמישייה הקאמרית" ששודרה בשנים 1993 עד 1997, לצד מנשה נוי, קרן מור, דב נבון ושי אביבי. בשנת 1993 גילם את יוסף באו בסרטו של סטיבן ספילברג "רשימת שינדלר". בנוסף, השתתף בסרטים "כלבים לא נובחים בירוק" של אורנה ויוחנן רביב, "מבצע סבתא" של דרור שאול בו גילם את קרמבו ו"מתנה משמיים" של דובר קוסאשווילי.

בראשית שנות ה-2000 כיכב בסדרה "הבורגנים", לצד חבריו מ"החמישייה הקאמרית". בהמשך השתתף בסדרות "בטיפול", "הבורר" ו"ילדי ראש הממשלה" ששודרו ב-HOT ו"להרוג את הסבתא" ששודרה ב-yes. לאחרונה גילם את אורן קושתאי, מנהל הסופר "אושר לוי" בסדרה "קופה ראשית" ואת משה דיין בסרט "גולדה" של הבמאי גיא נתיב לצד הלן מירן.

בשנת 2009 הוענק לו פרס רוזנבלום לאמנויות הבמה.

