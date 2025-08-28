ד"ש מהעבר: נפתחה קפסולת זמן של הנסיכה דיאנה מ-1991

רגע לפני יום השנה למותה, נפתחה קפסולת זמן שהטמינה הנסיכה בבית החולים בלונדון לפני 34 שנים • בין המזכרות שנמצאו בה: טלוויזיית כיס, אלבום של קיילי מינוג, עותק של עיתון ישן ותמונה של הנסיכה עצמה • הקפסולה נחשפה כחלק מהכנות להקמת מרכז רפואי חדש בבית החולים

רגע לפני יום השנה ה-28 למותה, קפסולת זמן שהנסיכה דיאנה הטמינה בבית חולים בלונדון בשנת 1991 נפתחה אתמול. כך דיווחה אמש (רביעי) רשת החדשות האמריקנית NBC.

בין הפריטים שנמצאו בקפסולה היו האלבום Rhythm of Love של קיילי מינוג משנת 1990, טלוויזיית כיס של Casio, דרכון, עותק של עיתון Sunday Times מהיום שבו הוטמנה הקפסולה ותמונה של הנסיכה דיאנה – לצד מזכרות נוספות. למרות שכמה מהחפצים ניזוקו מרטיבות, תמונות שצולמו בזמן פתיחת הקפסולה מראות כי רובם נשתמרו היטב במשך כמעט 35 שנה.

בתחילת שנות ה-90 מונתה הנסיכה המנוחה לנשיאת בית החולים "גרייט אורמונד סטריט" (GOSH) וביקרה בו כמה פעמים עד מותה באוגוסט 1997. דיאנה סייעה לשני ילדים שזכו בתחרות של תוכנית הילדים הבריטית Blue Peter לבחור את הפריטים שהוכנסו לקפסולת הזמן.

הקופסה, עשויית עץ ומצופה בעופרת, הוטמנה כחלק מיסודות אגף Variety Club של בית החולים, שנחנך בשנת 1994. אף שנועדה להישאר באדמה במשך מאות שנים, הקפסולה הוצאה מן האדמה מוקדם מהצפוי לקראת תחילת העבודות להקמת מרכז חדש לטיפול בילדים חולי סרטן.

ביום ראשון הקרוב יימלאו 28 למותה של הנסיכה בתאונת דרכים בפריז, בגיל 36 בלבד.