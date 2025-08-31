שון מנדס: "להפוך כאב וסבל לשנאה לעם היהודי - דבר שגוי"

במהלך הופעה בליסבון, אמר המוזיקאי הקנדי כי "מה שמתרחש בעזה שובר לגמרי את לבי" והוסיף כי "להפוך כאב וסבל לשנאה כלפי העם היהודי הוא דבר שגוי" • מנדס קרא לעצור את מעגלי השנאה ולבחור באהבה,והדגיש כי העתיד נמצא בידיים שלנו

אחרי שמוזיקאים רבים בהם מדונה, מארק רונסון, אוליביה רודריגו ולנה דל ריי עשו זאת לאחרונה, גם הזמר והיוצר הקנדי שון מנדס התייחס בסוף השבוע לראשונה למלחמה שמתרחשת בעזה.

"אני מצטער על כך שלא יצא לי להתבטא בנושא הזה מוקדם יותר", אמר מנדס לקהל בהופעה שקיים ב"MEO ארנה" בליסבון בלילה שבין חמישי לשישי. "אבל הרגשתי שזה המקום המתאים לעשות את זה הערב. מה שמתרחש בעזה שובר לגמרי את לבי. ולהפוך כאב וסבל לשנאה כלפי העם היהודי - זה דבר שגוי".

"להפוך שנאה וסבל לשנאה, נקודה, זו לא הדרך", הוסיף מנדס. "העתיד מונח בידיים שלנו ואני מרגיש שזאת האחריות שלנו לעצור את מעגלי השנאה האלה ולבחור באהבה ואני מוכרח להיות כן. אני מרגיש שהעתיד נמצא בידיים טובות כשאני מתבונן בקהל בהופעות האלה".