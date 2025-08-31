"ספטמבר": חוה אלברשטיין חוזרת עם סינגל חדש

"ספטמבר": חוה אלברשטיין חוזרת עם סינגל חדש
הזמרת והיוצרת המצליחה הוציאה סינגל חדש מתוך מיני-אלבום שצפוי לצאת לקראת ראש השנה • "השיר עוסק במבט לאחור של אדם מבוגר על חייו, אבל כמו כל יצירה גדולה, היא על-זמנית", מסרה אלברשטיין על היצירה שתרגמה בהשראת הקלאסיקה האמריקנית September Song
מחבר דורית אסרף מזרחי
Getting your Trinity Audio player ready...
חוה אלברשטיין
חוה אלברשטיין צילום: שי פרנקו

הזמרת והיוצרת הוותיקה חוה אלברשטיין הוציאה בסוף השבוע (שישי) את "ספטמבר", סינגל חדש מתוך מיני-אלבום חדש שייצא לקראת ראש השנה. את השיר תרגמה אלברשטיין בהשראת September Song שכתב במקור מקסוול אנדרסון והלחין קורט וייל.

"השיר שנקרא במקור September Song הוא אחד האהובים במה שנקרא 'ספר השירים האמריקאי', אוצר השירים הקלאסיים שאין-ספור זמרים שרו במשך השנים", מסרה אלברשטיין. "הרבה זמן חלמתי גם אני לשיר אותו ולכתוב מילים בהשראתו אבל רק המפגש עם ערן ויץ, מאיה בלזיצמן ומתן אפרת שכנע אותי שהדבר אפשרי. השיר עוסק במבט לאחור של אדם מבוגר על חייו, אבל כמו כל יצירה גדולה, היא על-זמנית ושרים אותה זמרים בכל הגילים".

אלברשטיין תופיע ב-6 בספטמבר בהיכל אמנויות הבמה בהרצליה וב-12 בספטמבר בהיכל תרבות מנשה בגן שמואל. ב-21 בנובמבר תופיע אלברשטיין בתיאטרון בית ליסין, ב-10 בדצמבר בתיאטרון ירושלים וב-27 בדצמבר בהיכל התרבות חבל מודיעין.

עוד בנושא

חוה אלברשטיין, ארכיון

"אבא חטוף": חוה אלברשטיין בשיר חדש למען החטופים

חוה אלברשטיין, ארכיון

חוה אלברשטיין בשיר חדש: "לשלוח קרן של אור למי שצריך"

תגיות |
בחירת העורכת
  • עבור בצע כסף: הצעירים הנורמטיביים שהופכים למבריחי סמים בשירות ארגוני הפשיעה
    הצעירים הנורמטיביים שהופכים למבריחי סמים
  • התקפת צחוק: אודי כגן מביא את הפוסט-טראומה לבמת הסטנדאפ
    התקפת צחוק: אודי כגן מביא את הפוסט-טראומה לבמת הסטנדאפ
  • הצד האפל של המנגו
    על המר והמתוק: הצד האפל של חגיגת המנגו בישראל
  • 300 דונם, אגם וספא פרטי: הבית היקר באמריקה עומד למכירה - במחיר לכל כיס
    300 דונם, אגם וספא פרטי: הבית היקר באמריקה עומד למכירה
  • "סוף סוף מישהו שרואה אותי": איילה ואביה גויסו לסייע למשפחות מילואימניקים
    "מישהו רואה אותי": נשות המילואימניקים שהמציאו תפקיד חדש

אולי יעניין אותך