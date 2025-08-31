"ספטמבר": חוה אלברשטיין חוזרת עם סינגל חדש

הזמרת והיוצרת המצליחה הוציאה סינגל חדש מתוך מיני-אלבום שצפוי לצאת לקראת ראש השנה • "השיר עוסק במבט לאחור של אדם מבוגר על חייו, אבל כמו כל יצירה גדולה, היא על-זמנית", מסרה אלברשטיין על היצירה שתרגמה בהשראת הקלאסיקה האמריקנית September Song

הזמרת והיוצרת הוותיקה חוה אלברשטיין הוציאה בסוף השבוע (שישי) את "ספטמבר", סינגל חדש מתוך מיני-אלבום חדש שייצא לקראת ראש השנה. את השיר תרגמה אלברשטיין בהשראת September Song שכתב במקור מקסוול אנדרסון והלחין קורט וייל.

"השיר שנקרא במקור September Song הוא אחד האהובים במה שנקרא 'ספר השירים האמריקאי', אוצר השירים הקלאסיים שאין-ספור זמרים שרו במשך השנים", מסרה אלברשטיין. "הרבה זמן חלמתי גם אני לשיר אותו ולכתוב מילים בהשראתו אבל רק המפגש עם ערן ויץ, מאיה בלזיצמן ומתן אפרת שכנע אותי שהדבר אפשרי. השיר עוסק במבט לאחור של אדם מבוגר על חייו, אבל כמו כל יצירה גדולה, היא על-זמנית ושרים אותה זמרים בכל הגילים".

אלברשטיין תופיע ב-6 בספטמבר בהיכל אמנויות הבמה בהרצליה וב-12 בספטמבר בהיכל תרבות מנשה בגן שמואל. ב-21 בנובמבר תופיע אלברשטיין בתיאטרון בית ליסין, ב-10 בדצמבר בתיאטרון ירושלים וב-27 בדצמבר בהיכל התרבות חבל מודיעין.