תיעוד: פעילה פרו-פלסטינית שיבשה הופעה של דוד ד'אור בפולין

תיעוד: פעילה פרו-פלסטינית שיבשה הופעה של דוד ד'אור בפולין
הפעילה התיזה צבע אדום על המוזיקאי הישראלי ונגניו במהלך הופעה שקיים בוורשה, צרחה "תשוחרר פלסטין" - ונגררה החוצה • האירוע התרחש במהלך המופע המסכם של פסטיבל התרבות היהודית
מחבר דב גיל-הר
Getting your Trinity Audio player ready...
דוד ד'אור בהופעה בפולין
דוד ד'אור בהופעה בפולין צילום: צילום מסך

הופעה של הזמר דוד ד'אור בבירת פולין ורשה שובשה הערב (ראשון). זאת כאשר פעילה פרו-פלסטינית מהקהל התיזה צבע אדום על המוזיקאי הישראלי ונגניו וצרחה "תשוחרר פלסטין".

בסרטון בו תועדו האירועים נראית הפעילה נגררת החוצה מהמקום, תוך כדי שהמופע של ד'אור נמשך. האירוע התרחש במופע המסכם של פסטיבל התרבות היהודית ה-22 בוורשה ונערך באופרה הלאומית הפולנית בליווי "סינפוניה ויוה" (Sinfonia Viva).

בתוכניה שהופצה לקראת המופע נכתב על ד'אור כי "הזמר הישראלי המוכשר, בעל טווח צלילים מדהים של ארבע אוקטבות וקול קונטרה-טנור, הוא אמן מוערך של ז'אנרים מוזיקליים רבים, שנע ללא מאמץ בין מוזיקה קלאסית, פופ, מנגינות ברודוויי וז'אנרים של מוזיקת ​​עולם. הוא נוגע בלב ובנפש של הקהל שלו באותנטיות, בעומק הרגש ובנוכחות הבימתית הכריזמטית שלו".

עד לאחרונה נחשבה פולין לאחת המדינות הבטוחות עבור ישראלים, עם מיעוט של אירועי שנאה כלפי ישראל. אירוע זה וההפגנות שהתקיימו נגד ישראל בזמן משחקי היורובאסקט שינו מעט את התמונה.

עוד בנושא

יציע אוהדי מכבי חיפה בפולין

סערה בפולין בעקבות שלט ביציע מכבי חיפה, אוהדים הותקפו

אנדרטה לזכר יהודי מחנה ההשמדה טרבלינקה שהושחתה בפולין

"ורשה 1943 = עזה 2025": אנדרטה לזכר השואה הושחתה בפולין

תגיות |
בחירת העורכת
  • שון מנדס בהופעה בהונגריה, מוקדם יותר החודש
    שון מנדס: "להפוך כאב וסבל לשנאה לעם היהודי - דבר שגוי"
  • כך חוסלה הצמרת האיראנית
    כך חיסלה ישראל את הצמרת האיראנית
  • 90 שנה לקפה כסית: הסודות של בית הקפה המיתולוגי נחשפים
    יוקרה וריכולים: 90 שנה לבית הקפה המיתולוגי בת"א
  • עבור בצע כסף: הצעירים הנורמטיביים שהופכים למבריחי סמים בשירות ארגוני הפשיעה
    הצעירים הנורמטיביים שהופכים למבריחי סמים
  • התקפת צחוק: אודי כגן מביא את הפוסט-טראומה לבמת הסטנדאפ
    התקפת צחוק: אודי כגן מביא את הפוסט-טראומה לבמת הסטנדאפ

אולי יעניין אותך