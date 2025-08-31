תיעוד: פעילה פרו-פלסטינית שיבשה הופעה של דוד ד'אור בפולין

הפעילה התיזה צבע אדום על המוזיקאי הישראלי ונגניו במהלך הופעה שקיים בוורשה, צרחה "תשוחרר פלסטין" - ונגררה החוצה • האירוע התרחש במהלך המופע המסכם של פסטיבל התרבות היהודית

הופעה של הזמר דוד ד'אור בבירת פולין ורשה שובשה הערב (ראשון). זאת כאשר פעילה פרו-פלסטינית מהקהל התיזה צבע אדום על המוזיקאי הישראלי ונגניו וצרחה "תשוחרר פלסטין".

תיעוד: הופעה של דוד ד'אור בוורשה בירת פולין שובשה כאשר פעילה פרו פלסטינית מהקהל התיזה צבע אדום על הזמר ועל נגניו וצרחה "תשוחרר פלסטין". לאחר מכן היא נגררה החוצה@DovGilHar pic.twitter.com/M9fc1pGXFR — כאן חדשות (@kann_news) August 31, 2025

בסרטון בו תועדו האירועים נראית הפעילה נגררת החוצה מהמקום, תוך כדי שהמופע של ד'אור נמשך. האירוע התרחש במופע המסכם של פסטיבל התרבות היהודית ה-22 בוורשה ונערך באופרה הלאומית הפולנית בליווי "סינפוניה ויוה" (Sinfonia Viva).

בתוכניה שהופצה לקראת המופע נכתב על ד'אור כי "הזמר הישראלי המוכשר, בעל טווח צלילים מדהים של ארבע אוקטבות וקול קונטרה-טנור, הוא אמן מוערך של ז'אנרים מוזיקליים רבים, שנע ללא מאמץ בין מוזיקה קלאסית, פופ, מנגינות ברודוויי וז'אנרים של מוזיקת ​​עולם. הוא נוגע בלב ובנפש של הקהל שלו באותנטיות, בעומק הרגש ובנוכחות הבימתית הכריזמטית שלו".

עד לאחרונה נחשבה פולין לאחת המדינות הבטוחות עבור ישראלים, עם מיעוט של אירועי שנאה כלפי ישראל. אירוע זה וההפגנות שהתקיימו נגד ישראל בזמן משחקי היורובאסקט שינו מעט את התמונה.