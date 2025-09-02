האנטיתזה של אנה וינטור: זו עורכת "ווג" החדשה

מגזין האופנה החשוב הודיע על מינויה של עורכת ראשית חדשה, שתיכנס לנעליה של העורכת המיתולוגית: קלואי מאל, עורכת אתר האינטרנט של המגזין ובתה של הכוכבת ההוליוודית קנדיס ברגן

אנה וינטור, העורכת הראשית היוצאת של מגזין "ווג" האמריקני הכריזה היום (שלישי) על מחליפתה בתפקיד - קלואי מאל, המשמשת כיום כעורכת האתר הרשמי של המגזין Vogue.com ומנחה שותפה של The Run-Through, הפודקאסט השבועי של "ווג" שעוסק באופנה ובתרבות.

"האופנה היא אמנות קבלת השינוי, אך ישנם שינויים שנוגעים ללב יותר מאחרים", מסרה היום וינטור. "כשעלה הצורך למנות מישהי שתערוך את 'ווג אמריקה', באופן שיאפשר לי להפנות את תשומת הלב שלי בצורה ממוקדת יותר לצמיחה הרב־תחומית של 'ווג' בקרב הקהלים הגלובליים שלו, הפרסומים והאירועים כמו המט גאלה ו־Vogue World, ידעתי שיש לי הזדמנות אחת לעשות את זה נכון. אני נרגשת להכריז שקלואי מאל תהיה העורכת הראשית הבאה של המהדורה האמריקנית שלנו, תוביל את המגזין ותכוון את הסיקור הדיגיטלי שלו".

"האופנה והמדיה מתפתחות במהירות מסחררת, ואני כל כך נרגשת - ומלאת יראה - להיות חלק מזה", מסרה היום מאל. "אני גם מרגישה בת מזל במיוחד שעדיין יש לי את אנה, ממש בהמשך המסדרון ליד, כמנטורית שלי".

מאל החלה לעבוד ב"ווג" בשנת 2011, אז מונתה לעורכת החברתית של המגזין, תפקיד במסגרתו הובילה את סיקור החתונות והחברה וכתבה במגוון רחב של תחומים, כמו אופנה, פוליטיקה, בתים וגינון, יופי ובריאות. בנוסף לעבודתה במגזין, שימשה מאל עורכת של מספר ספרים עבור "ווג". בשנים 2016 עד 2023 הייתה עורכת שותפה במערכת המגזין, כתבה מאמרים, פיקחה על פרוייקטים מיוחדים ועבדה כעורכת הפקות צילום. מאמריה פורסמו גם ב"ניו יורק טיימס", ב"וול סטריט ג'ורנל", ב-Architectural Digest, ב-WWD ובפלטפורמות נוספות.

מאל, בת 39, היא גם בתה של הכוכבת ההוליוודית קנדיס ברגן ("מרפי בראון"), שגילמה בסדרה "סקס והעיר הגדולה" את עורכת "ווג". היא עובדת במגזין שנים רבות ונחשבת לאנטיתזה של וינטור מבחינה אישיותיות - חמה, נעימה וחברותית.

קלואי מאל (משמאל) עם אימה, קנדיס ברגן בטקס גלובוס הזהב, 2019 (צילום: גטי אימג'ס)

בהשראת וינטור, שהודיעה על פרישה מתפקידה לאחרונה, כתבה הסופרת לורן וייסברגר, ששימשה עוזרת שלה, את הספר "השטן לובשת פראדה". הספר המדובר עובד בהמשך לסרט קולנוע מצליח בכיכובן של מריל סטריפ ואן האת'וויי. לימים, בעקבות הסרט, דווח כי וינטור שינתה את יחסה לעובדיה.

על שער גליון "ווג" הראשון שערכה וינטור בנובמבר 1988 הופיעה הדוגמנית הישראלית מיכאלה ברקו. מדובר בתמונה שנחשבה מבשרת שינוי, כשלראשונה הופיע על השער שילוב של אופנה גבוהה ונמוכה, בתמונה שצולמה "כאילו" במקריות ברחוב.