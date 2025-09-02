השחקן ז’ראר דפרדייה יועמד לדין פלילי באשמת אונס

השחקן ז’ראר דפרדייה יועמד לדין פלילי באשמת אונס
ההעמדה לדין מצטרפת להרשעתו של דפרדייה בתקיפה מינית מוקדם יותר השנה, ונעשית על רקע יותר מ־20 טענות פומביות להתנהגות מינית בלתי הולמת מצדו לאורך השנים, אף כי רבות מהן נחשפו רק לאחרונה
מחבר אלון פרוכטר
ז'ראר דפרדייה בבית המשפט בפריז, בחודש מרץ
ז'ראר דפרדייה בבית המשפט בפריז, בחודש מרץ צילום: אי-פי

שופט צרפתי הורה להעמיד לדין פלילי את השחקן הצרפתי ז'ראר דפרדייה באשמת אונס, בעקבות טענותיה של השחקנית שארלוט ארנולד, כך דיווחו היום (שלישי) כלי התקשורת בצרפת. ההחלטה מגיעה כשבע שנים לאחר שארנולד הגישה תלונה רשמית על אונס נגד השחקן בשנת 2018.

השחקנית, שאביה היה חבר ותיק של כוכב הקולנוע, מאשימה את דפרדייה באונס ובתקיפה מינית פעמיים באחוזתו שבפריז בקיץ 2018, לאחר שהגיעה אליו כדי לקבל ממנו עצות בתחום המשחק. בית המשפט הפלילי הוא הערכאה הגבוהה ביותר בצרפת, שמיועדת לפשעים שעונשם עולה על חמש שנות מאסר, אם הנאשם אכן מורשע.

הדיווח המדובר מגיע ארבעה חודשים לאחר שבית משפט בפריז הרשיע את דפרדייה בתקיפה מינית וגזר עליו עונש של 18 חודשי מאסר על תנאי, בעקבות התנהגותו כלפי שתי נשים על סט הצילומים של הסרט Les Volets verts בשנת 2021.

המשפט ההוא סימן את הפעם הראשונה שבה דפרדייה הובא לבית משפט, על רקע לפחות 20 טענות פומביות להתנהגות מינית בלתי הולמת נגדו, שנפרשות לאורך עשרות שנים – אף כי רבות מהן נחשפו רק בשנים האחרונות. דפרדייה ממשיך להכחיש את כל הטענות שהועלו נגדו.

תגיות
