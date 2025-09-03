דמי מור על ברוס וויליס: "קשה לראות מישהו חיוני משתנה כל כך"

שנתיים וחצי מאז שבעלה לשעבר, כוכב הקולנוע ברוס וויליס אובחן עם דמנציה בשלב מתקדם, השחקנית דמי מור סיפרה על הקשיים הרגשיים שכרוכים בהידרדרותו של וויליס בעקבות המחלה. בפרק חדש של The Oprah Podcast, הפודקאסט של אשת העסקים והמגישה אופרה וינפרי שפורסם אמש (שלישי) אמרה מור כי "קשה לראות מישהו שהיה כל כך חיוני, חזק וממוקד – משתנה והופך לחלקים אחרים של עצמו".

"אבל," המשיכה השחקנית בת ה-62 כי "הזווית האישית שלי היא קודם כל לזכור שחשוב מאוד לפגוש אותם במקום שבו הם נמצאים. לא לצפות מהם להיות מי שהם היו פעם או מי שאתה רוצה שהם יהיו. כשעושים את זה, אני מוצאת שיש בזה מתיקות אדירה, משהו רך, עדין ואוהב. אולי אפילו יש בזה יותר שובבות וילדותיות במובן מסוים – בגלל כמות הטיפול שהם זקוקים לה".

מור הוסיפה כי הדבר ה"חשוב ביותר" עבורה הוא "להיות נוכחת באמת", משום ש"אם אתה משליך לאן זה הולך – זה יוצר רק חרדה. ואם אתה משחזר איפה זה היה ומה איבדת – זה יוצר רק חרדה וצער. אבל כשאתה נשאר ברגע, יש שם כל כך הרבה - ועדיין יש בו כל כך הרבה נוכחות. וזה אולי לא תמיד מילולי, אבל זה יפה, בהתחשב בנסיבות".

במהלך הריאיון אמרה מור לווינפרי גם כי יש לה "כל כך הרבה חמלה כלפי אמה", אשתו הנוכחית של וויליס, על כך שהיא מטפלת בברוס. "להיות גרושה, גם אם המשפחה שלנו מאוד מחוברת, זו עמדה מעניינת".

המינג וויליס, וויליס ומור עם בנותיהם, ארכיון (צילום: מתוך חשבון האינסטגרם של דמי מור)

"לא קיימת מפת דרכים להתמודדות עם זה" אמרה מור. "כל כך הרבה נפל על אמה כדי להבין את כל הסיטואציה הזו. והדבר היפה ביותר, הוא ההכרה בחשיבות שלמטפלים חייבת להיות גם דאגה לעצמם. אני באמת חושבת שהיא עשתה עבודה מופלאה".

הפרק המדובר בו התארחה מור, כלל ריאיון מעמיק עם אמה המינג-וויליס, על ספרה החדש "המסע הבלתי צפוי: למצוא תקווה ותכלית בשביל הטיפול" (The Unexpected Journey: Finding Hope and Purpose on the Caregiving Path). אמה, בת 47, נישאה לוויליס בשנת 2009 ולשניים שתי בנות משותפות. הספר, בו היא מעוררת מודעות לדמנציה פרונטו־טמפורלית (FTD) ומשתפת בחוויותיה כמטפלת, ייצא לאור בשבוע הבא.