פורסמה רשימת המשתתפים בטקס הזיכרון הלאומי השני ל-7 באוקטובר

גם השנה, משפחות נפגעי 7 באוקטובר מארגנות את טקס הזיכרון הלאומי • תנועת "קומו" פרסמה את רשימת האמנים שהתנדבו להופיע באירוע, וקראו לציבור להמשיך לסייע בגיוס ההמונים במטרה לקיים טקס המוני שיהיה פתוח לקהל

לקראת ציון יום השנה השני ל-7 באוקטובר, משפחות 7 באוקטובר ותנועת "קומו" פרסמו הערב (ראשון) את רשימת האמנים שישתתפו בטקס הזיכרון הלאומי.⁠ ⁠הטקס יתקיים ביום שלישי 7 באוקטובר בשעה 21:30, וישודר בכל ערוצי הטלוויזיה המרכזיים בישראל וכן בהקרנות קהילתיות בארץ ובעולם. מיקום הטקס טרם נקבע סופית ויפורסם בהמשך.

בטקס ישתתפו שורה ארוכה של אמנים מוכרים: אסתר רדא, ברי סחרוף, דניאל וייס, הדג נחש, התקווה 6, יובל רפאל, ירדנה ארזי, נעם קלינשטיין, עדן גולן, עדן חסון, עמיר בניון, ריטה, ריקי גל, רמי קלינשטיין, שירי מיימון, שלום חנוך, שלומי שבת, שלמה ארצי ותמיר גרינברג. גם השנה, האמנים בחרו להופיע בטקס בהתנדבות.

"הטקס ינציח את אלו שאינם איתנו, יהדהד את זעקת החטופים מהמנהרות ויציג את האמת מפי המשפחות: על ההפקרה, השבר, הגבורה והתקווה לקום ולבנות מתוך התופת מדינה טובה יותר", מסרה תנועת "קומו".

בתוך כך, המשפחות המארגנות פנו לציבור הרחב בבקשה להמשיך לסייע ככל האפשר בהגעה ליעד גיוס ההמונים במטרה לקיים את האירוע במקום שיהיה פתוח לקהל רב, מה שלא התאפשר בשנה שעברה בשל נסיבות ביטחוניות.

יונתן שמריז, מייסד תנועת "קומו", מסר: "בשנה שעברה חלמנו לכונן טקס לאומי המוני, עם עשרות אלפי ישראלים - אך המצב הביטחוני לא אפשר זאת. גם השנה יקחו חלק בטקס מיטב אמני ישראל שהתגייסו בלב שלם כדי להתייחד עם זיכרון משפחות 7 באוקטובר. אין לי מילים להודות להם ולעם ישראל על ההתגייסות, החיבוק והתמיכה".

"אני קורא לציבור להמשיך להתגייס ולתמוך בקמפיין גיוס ההמונים שלנו, כדי שנוכל לעשות תיקון ולעמוד השנה עשרות אלפי ישראלים ביחד. הטקס של המשפחות יהיה הטקס המרכזי היחיד שייערך השנה ביום ציון האסון, ואנחנו לא רחוקים מהיעד. כל תרומה תעזור לנו להרים את הטקס שהעם שלנו ראוי לו - אירוע של זיכרון, אמת ותקווה".