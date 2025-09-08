בצל פרשיות התקיפה המינית: קווין ספייסי יופיע בישראל

ספייסי יופיע ב-19 בנובמבר בהאנגר 11 בתל אביב במסגרת סיבוב ההופעות הבין-לאומי Songs & Stories • מאז 2017 הועלו נגדו טענות על התנהגות מינית בלתי הולמת, אך הוא זוכה ממספר תביעות • בשנה שעברה שודרה סדרת דוקו שפרסמה עדויות חדשות נגדו

השחקן זוכה האוסקר קווין ספייסי יופיע ב-19 בנובמבר בהאנגר 11 בתל אביב במסגרת סיבוב ההופעות הבין-לאומי Songs & Stories. באירוע ספייסי, בליווי להקת ג'אז, יבצע שירים של פרנק סינטרה, טוני בנט, סמי דייוויס ג'וניור ובובי דארין, ישתף סיפורים מימיו בקולנוע, בתיאטרון ומחייו האישיים.

מאז שעלו נגד ספייסי טענות על תקיפות מיניות והתנהגות בלתי הולמת ב-2017, זוכה השחקן מכמה תביעות שהוגשו נגדו. בנובמבר 2022 זיכה חבר מושבעים במנהטן את ספייסי מתביעה אזרחית על תקיפה מינית שהגיש נגדו השחקן אנתוני ראפ. ביולי 2023 זיכה חבר מושבעים בלונדון את ספייסי מתשעה אישומים של תקיפה מינית שהגישו נגדו ארבעה גברים.

בשנה שעברה שידר ערוץ 4 הבריטי סדרת דוקו בת שני חלקים ששמה "ספייסי נחשף" (שעלתה גם ב-yes דוקו וב-HOT8), בה פורסמו עדויות חדשות על התנהגותו המינית הבלתי הולמת לכאורה של השחקן. העדויות התפרשו על תקופה של חמישה עשורים וכללו תקריות שהתרחשו לכאורה בלוס אנג'לס, ניו יורק ולונדון בבתי קולנוע, במסיבות ובסט צילומי הסדרה "בית הקלפים".

ספייסי, בן 66, כיכב בשורה ארוכה של סרטים, בהם "החשוד המיידי" ו"אמריקן ביוטי" עליהם זכה בשני פרסי אוסקר. בנוסף כיכב בסרטים "שבעה חטאים", "סודות אל איי", "תעביר את זה הלאה" ו"איך להיפטר מהבוס". בשנת 2015 זכה ספייסי בפרס גלובוס הזהב על תפקידו בסדרה "בית הקלפים", ממנה פוטר בהמשך בעקבות החשדות נגדו.