אחרי שישה חודשים: יום הקולנוע הישראלי חוזר

משרד התרבות והספורט הודיע הבוקר (רביעי) כי ביום רביעי הבא, 17 בספטמבר, יתקיים "יום הקולנוע הישראלי". לאורך היום יוקרנו ברחבי הארץ 31 סרטים ישראלים בעלות של עשרה שקלים בלבד לכרטיס. הסרטים יוקרנו בכל רשתות הקולנוע ברחבי הארץ ובמגוון סינמטקים והיכלי תרבות משעות הבוקר ועד סגירת האולמות.

בין הסרטים שיוקרנו, ניתן למנות את "לשחרר את שולי סאן", "ההילולה 2: החתונה", "10 קילו קוקאין", "לקרוא את לוליטה בטהרן" ו"שפה זרה". בנוסף, יוקרנו בהקרנת בכורה הסרטים "הסתברות לאהבה" בכיכובו של יהורם גאון, "כי את מכוערת", "מכולת", "שמיים וארץ", "בתים" ו"באש ובמים". גם משפחת בוזגלו מגיעה לראשונה אל המסך הגדול עם הסרט "בוזגלוס: הקרב על הירושה".

"יום הקולנוע הישראלי הוא הזדמנות מצוינת להוקיר את היוצרים והיוצרות ולחגוג את העשייה הקולנועית הישראלית, במיוחד בתקופה מאתגרת זו", מסר שר התרבות והספורט מיקי זוהר. "הקולנוע הישראלי מציג את העושר התרבותי של מדינת ישראל. אני מזמין את כולכם להגיע לאולמות הקולנוע ברחבי הארץ ולהנות מסרט טוב. אמשיך ואפעל לקידומו ושגשוגו של הקולנוע הישראלי לטובת הציבור הרחב. תהנו מיצירה קולנועית ישראלית במחיר נגיש לכל כיס".

בתוך כך, האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה הודיעה היום כי תעניק פרס מיוחד לשלישיית "מה קשור" על הישגי הסרט "לשחרר את שולי סאן". הפרס יוענק לשלישייה בטקס פרסי אופיר שיתקיים ביום שלישי הבא.

"בשעה שעולם הקולנוע הישראלי - יוצרים וקהל כאחד - מתמודד עם אתגרי התקופה, הצליחו 'מה קשור' לרשום את אחד השיאים הגדולים בתולדות הקולנוע המקומי", מסרה האקדמיה בהודעתה. "הסרטים 'לשחרר את שולי' שיצא בשנת 2021 ו'לשחרר את שולי סאן' שיצא בקיץ האחרון, רשמו הישג של מכירת יותר מ-2.2 מיליון כרטיסים, כאשר החדש מבניהם חצה את רף מיליון הצופים בתוך חודש וחצי".

הסרטים שיוקרנו ביום הקולנוע הישראלי:

"אילנה גור: אישה ברוח", תומר הימן

"באש ובמים", גיא עמיר וחנן סביון

"בוזגלוס: הקרב על הירושה", רני סער

"בלה", זהר שחר וג'מאל ח'לאילה

"בנות כמונו", לי גילת

"בעל החלומות", קובי פרג', מוריס בן מיור ועומר שילוח

"בתים", ורוניקה ניקול טטלבאום

"ההילולה 2: החתונה", יריב הורוביץ ושלום אסייג

"הולה צ'או", יוחנן (חורחה) ולר

"הים", שי כרמלי-פולק

"המקשיב", אוהד אופז ומיכה ליבנה

"הסתברות לאהבה", עמיחי גרינברג

"חיים ללא כיסוי", תום שובל

"חמצן", נטעלי בראון

"טרופיקנה", עומר טובי

"יום באמסטרדם", רוני קידר

"כי את מכוערת", שרון אנגלהרט

"כן!", נדב לפיד

"כסף קל", דובר קוסאשווילי

"לקרוא את לוליטה בטהרן", ערן ריקליס

"לשחרר את שולי סאן", בן בכר

"מכולת", יובל שני

"נאנדאורי", אתי ציקו

"נדל"ן: סיפור אהבה", ענת מלץ

"נואו הופ" (Know Hope), עומר שמיר

"עמלים", אדוה אופיר

"10 קילו קוקאין", דורון ערן

"פול ספיד: מוטורסטאר", קובי מחט

"רובינא: היה רע לתפארת", סיגל ראש

"שמים וארץ", רובי דואניאס

"שפה זרה", מיכל ברזיס ועודד בן נון