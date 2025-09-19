התגעגעתם? מדונה בבשורה שתשמח את המעריצים

מלכת הפופ הודיעה על צאת אלבום דאנס חדש ב-2026 ועל חזרתה לחברת "וורנר רקורדס", בה החלה את דרכה לפני יותר מ-40 שנה • באלבום, הראשון שלה בז'אנר מאז 2018, מדונה תשתף שוב פעולה עם סטיוארט פרייס, שהפיק את אלבומה המצליח Confessions on a Dance Floor

הזמרת המוערכת מדונה הכריזה אמש (חמישי) כי תשחרר אלבום דאנס חדש בשנת 2026, וכי חזרה אל חברת התקליטים "וורנר רקורדס" כמעט שני עשורים לאחר שעזבה את החברה. חוזה ההקלטות החדש מהווה "חזרה הביתה" עבור מלכת הפופ, שהחלה את דרכה בשנת 1982 בלייבל Sire Records שהיה חלק מוורנר, בו הקליטה את אלבומיה במשך 25 השנים הראשונות של הקריירה שלה.

"מאז היותי אמנית צעירה בניו יורק ועד לחתימה על חוזה הקלטות של שלושה סינגלים בלבד, בזמנו זה הרגיש כאילו חיי לעולם לא יהיו אותו הדבר, ובאמת - לא טעיתי", כתבה מדונה בהודעה לתקשורת. "מהרגע הראשון, 'וורנר רקורדס' היו שותפים אמיתיים עבורי. אני שמחה להתאחד מחדש, ומצפה לעתיד - ליצור מוזיקה, לעשות את הבלתי צפוי, ואולי גם לעורר כמה דיונים נחוצים".

האלבום החדש, ששמו הרשמי טרם נחשף, יהיה אלבום הדאנס הראשון של מדונה מזה שבע שנים. במסגרת הפרויקט, הזמרת תתאחד מחדש עם הדי ג'יי הבריטי סטיוארט פרייס, שהפיק את אלבומה המצליח Confessions on a Dance Floor שיצא ב-2005.

"זאת זכות עבורנו לקבל את פניה של מדונה חזרה הביתה אל 'וורנר רקורדס'", מסרו טום קורסון ואהרון ביי-שוק, יושבי הראש המשותפים של חברת התקליטים. "מדונה היא לא רק אמן - היא התבנית, זו ששוברת את הכללים, כוח תרבותי מהלך. במשך עשורים היא לא רק הגדירה את הצליל של מוזיקת הפופ העולמית, אלא עיצבה מחדש את התרבות עצמה בזכות החזון שלה, החדשנות והאומנות חסרת הפחד. החתימה הזו היא רגע היסטורי של סגירת מעגל - חזרה אל הלייבל שבו הכול התחיל, ואישוש נוסף להשפעה הבלתי ניתנת לערעור שלה. זה השלב הבא בתקופה מסעירה של יצירה והשפעה".