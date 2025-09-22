הישג אדיר: סרטו החדש של עמוס גיתאי ישתתף בפסטיבל הקולנוע של טוקיו

סרטו החדש של גיתאי, "Golem in Pompeii", יתמודד בתחרות הרשמית של הפסטיבל שייפתח בסוף חודש אוקטובר ביפן • הסרט, שמציג פרשנות עכשווית לדמות הגולם, נעשה בהשתתפות צוות שחקנים בין-לאומי ושואב השראה מיצירות יצחק בשביס-זינגר ווירג'יניה וולף

סרטו החדש של עמוס גיתאי ישתתף בפסטיבל הקולנוע של טוקיו

הבמאי הישראלי המוערך עמוס גיתאי יתחרה בפסטיבל הקולנוע הבין-לאומי של טוקיו 2025 עם סרטו החדש והמסקרן, Golem in Pompeii. כך פורסם לראשונה היום (שני) בכאן חדשות. מדובר ביצירה קולנועית שמעניקה פרשנות עכשווית לדמות הגולם המיתולוגית.

הסרט צולם בצרפת ובאיטליה בהשתתפות צוות שחקנים בין-לאומי שכולל את אירן ז'קוב, מנשה נוי, מיכה לסקו, מינאס קראוואני, בהירה עבאסי, לורן נאורי, אן-לור סגאלה ופיני מיטלמן. סרטו של גיתאי שואב השראה מכתבי יצחק בשביס-זינגר ווירג'יניה וולף, ועוסק במאבקן המתמשך של קבוצות מיעוט בחברה המודרנית.

ההשתתפות בתחרות הרשמית בבפסטיבל הקולנוע הבין-לאומי של טוקיו בעיצומו של חרם תרבותי על ישראל, מהווה הישג מרשים נוסף לקריירה הבין-לאומית רבת השנים של גיתאי שממשיך לייצג אותנו בכבוד בעולם.

מדובר בסרטו ה-12 של גיתאי שמתקבל לפסטיבל סרטים בין-לאומי חשוב. בקיץ של השנה שעברה הוקרן סרטו של גיתאי "למה מלחמה" בפסטיבל הסרטים של ונציה. חצי שנה קודם לכן, הוקרן סרטו "עדיין לא מאוחר" בפסטיבל הסרטים הבין-לאומי בברלין.

פסטיבל הסרטים הבין-לאומי של טוקיו ה-38, ייצא לדרך ב-27 באוקטובר ויגיע לסיומו ב-5 בנובמבר 2025.