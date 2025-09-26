2025-1932

המלחין מוני אמריליו הלך לעולמו בגיל 93

אמריליו נחשב לאחד ממלחיני הלהקות הצבאיות הגדולות ואחראי לקלאסיקות רבות כמו "ההר הירוק תמיד", "בארץ אהבתי השקד פורח" ו"האיש מן הבקעה"
מחבר דורית אסרף מזרחי
מוני אמריליו
המלחין מוני אמריליו הלך לעולמו הערב (שישי) בגיל 93. אמריליו, חתן פרס אקו"ם למפעל חיים, הלחין קלאסיקות רבות בשנות ה-60 וה-70, כמו "ההר הירוק תמיד", "בארץ אהבתי השקד פורח", "לכל אחד ירושלים", "האיש מן הבקעה" ועוד.

אמריליון נחשב לאחד ממלחיני הלהקות הצבאיות הגדולים, והחל את עבודתו איתן בשנת 1970, אז הקליט צוותי הווי נח"ל את "יש פרחים" שהלחין. בהמשך עבד עם צוותים נוספים ועם זמרות כמו רוחמה רז ודורית ראובני, כשהיו בתחילת דרכן.

הוא עבד עם משוררים וכותבים רבים כמו נתן זך, לאה גולדברג, יהודה עמיחי, נורית זרחי, דודו ברק, תלמה אליגון ואחרים. אמריליו זכה לשלושה מופעי מחווה גדולים כשהיה בן 85. 

