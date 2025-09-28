"דרישת שלום": שלומי שבת בשיר לזכר נופלי "חרבות ברזל"

השיר שכתבו טל קסטיאל ועדן אטד נכתב בהשראת משפטי סטיקרים של נופלים ונופלות במלחמה • השיר נוצר במסגרת מיזם ההנצחה "וזכרת: קהילה יוצרת זיכרון", במטרה להנציח את חללי 7 באוקטובר והמלחמה באמצעות פעילויות קהילתיות ברחבי הארץ

הזמר והיוצר שלומי שבת הוציא הבוקר (ראשון) את השיר "דרישת שלום", אותו כתב טל קסטיאל שהלחין יחד עם עדן אטד. השיר הוקלט במסגרת מיזם "וזכרת: קהילה יוצרת זיכרון" ומורכב ממשפטי סטיקרים של נופלים ונופלות במלחמת "חרבות ברזל".

"זכות גדולה לקחת חלק במיזם ההנצחה 'וזכרת: קהילה יוצרת זיכרון' ולבצע שיר מרגש ומצמרר שיישאר פה כצוואה חיה עבור אלו שקולם נדם", מסר היום שלומי שבת. "המלחמה ממשיכה לגבות מחיר כבד ובכל יום אנו נחשפים לעוד סיפורי שכול לצד סיפורי גבורה שעוד יהדהדו שנים קדימה וייכתבו בדפי ההיסטוריה של מדינת ישראל".

"ליבי עם המשפחות השכולות בכלל ועם המשפחות שהסכימו לקחת חלק בפרויקט בפרט", הוסיף שבת. "נותר לי רק לאחל שהחטופים והחיילים שלנו יחזרו לשלום, החלמה מהירה לפצועים, שאנחנו כעם נישאר מאוחדים עם ראש מורם וכולי תקווה שהברכה 'תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה' תתגשם ונדע ימים טובים יותר".

מיזם "וזכרת: קהילה יוצרת זיכרון", שאותו מוביל משרד רואש הממשלה בשיתוף החברה למתנ"סים, "יד לבנים" ו"הילמה", נולד מהצורך לציין את יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. מטרת המיזם היא להפוך את הזיכרון למפגשים בקהילות ולחבר את סיפורי הנופלים לסיפור משותף אחד.

במסגרת המיזם יקיימו מאות קהילות ברחבי הארץ אירועי זיכרון מקומיים, המאפשרים לכל אזרח לקחת חלק פעיל. "הפרויקט שם במרכז את ההנצחה, החיבור האנושי ואת המחויבות האישית שלנו כעם לזכור את הנופלות והנופלים ואת אחינו החטופים שאנחנו משוועים לראות אותם שוב איתנו בבית במהרה", מסרו מארגני המיזם.

שלומי שבת - דרישת שלום

מילים: טל קסטיאל

לחן: טל קסטיאל, עדן אטד

עיבוד והפקה מוסיקלית: עדן אטד, רז קופרמן (Bleu)

דרישת שלום,

תמצא לך אהבה בכל דבר,

תחיה כל יום כאילו אין מחר,

ולא לשכוח, לשמוח, לחייך.

עשה רק טוב,

עוד קצת ומעבר לדימיון,

יהיה בסדר גם אם פה היגיון,

תעוף הכי גבוה פה שאתה יכול, אתה יכול

השיר שלך,

יתנגן לנצח,

שמור על עצמך,

בסוף עוד ננצח

לך תחיה עכשיו,

אמור מעט ותעשה הרבה.

תמיד תרים ת'ראש

רק לא את הידיים

אל תפחד לפגוש,

עצב בעיניים,

עד הניצחון,

החיוך שלך תמיד איתי.

דרישת שלום,

תמיד תהיה ראשון, תצעד חזק.

את האור שלך איש לא ימחק,

תראה עולם, תראה גם בשבילי.

במקום,

בו נשבר אדם נולד לוחם.

אני הייתי פה רקדתי ביניכם.

תזכור אסור אף פעם לוותר

השיר שלך,

יתנגן לנצח,

שמור על עצמך,

בסוף עוד ננצח

לך תחיה עכשיו,

אמור מעט ותעשה הרבה.

תמיד תרים ת'ראש

רק לא את הידיים

אל תפחד לפגוש,

עצב בעיניים,

עד הניצחון,

החיוך שלך תמיד איתי.

כי זה השיר שלך,

והוא יתנגן לנצח,

שמור על עצמך,

בסוף עוד ננצח

לך תחיה עכשיו,

אמור מעט ותעשה הרבה.

תמיד תרים ת'ראש

רק לא את הידיים

אל תפחד לפגוש,

עצב בעיניים,

עד הניצחון,

החיוך שלך תמיד איתי.