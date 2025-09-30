דיווח: אחרי 20 שנה יחד - ניקול קידמן וקית' אורבן נפרדו

אתר TMZ דיווח כי השניים חיים בנפרד מאז תחילת הקיץ • מקורבים מסרו כי הפרידה הייתה ביוזמת אורבן בלבד, בעוד קידמן ניסתה לשקם את הקשר • לזוג שתי בנות משותפות, סאנדיי-רוז ופיית'-מרגרט, נוסף לשני ילדיה של קידמן מנישואיה לטום קרוז

השחקנית זוכת האוסקר ניקול קידמן וזמר הקאנטרי קית' אורבן נפרדו לאחר 19 שנות נישואים, כך דיווח לראשונה הלילה (בין שני לשלישי) אתר TMZ. על פי הדיווח, גורמים שמקורבים לבני הזוג מסרו לאתר כי השניים חיים בנפרד מאז תחילת הקיץ.

לגבי סיבת הפרידה, נמסר כי מדובר בהחלטה חד-צדדית של אורבן, בעוד קידמן לא רצתה בפרידה וניסתה להציל את הנישואים. "ניקול דואגת לבנות שלהם ומחזיקה את המשפחה יחד בתקופה הקשה הזו מאז שקית' איננו בבית", מסרו המקורבים. "קית' רכש לעצמו בית מגורים משלו בנאשוויל ועזב את בית המשפחה שבעיר", מסר גורם נוסף ל-TMZ.

קידמן, בת 58, ואורבן, בן 57, נפגשו באירוע גאלה בלוס אנג'לס בשנת 2005 ונישאו שנה לאחר מכן. על אף שהרומן שלהם התפתח במהירות, כוכבת "שקרים קטנים גדולים" חשפה בעבר כי הזמר לא התרשם ממנה מיד. "הייתי ממש דלוקה עליו והוא לא התעניין בי", שיתפה קידמן בתוכנית של אלן דג'נרס בשנת 2017. "הוא לא התקשר אליי במשך ארבעה חודשים".

לשניים שתי בנות משותפות - סאנדיי-רוז, בת 17, ופיית'-מרגרט, בת 14. לקידמן שני ילדים נוספים שאימצה בנישואיה הקודמים לכוכב הקולנוע טום קרוז - איזבלה, בת 32, וקונור, בן 30.