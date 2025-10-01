שופט פדרלי דחה את בקשת הזמר שון "דידי" קומבס לבטל הרשעות על הובלה לזנות; הוא צפוי להישפט ביום שישי ועשוי לעמוד בפני עונש של עד 20 שנות מאסר

נדחתה בקשתו של פי דידי לבטל את הרשעותיו על הובלה לזנות

שופט פדרלי דחה הלילה (רביעי) את בקשתו של זמר ההיפ-הופ שון "דידי" קומבס, לבטל את הרשעותיו בעבירות הקשורות לזנות, ופתח את הדרך לגזר דינו. השופט ארון סוברמניאן, שניהל את משפטו הפדרלי בן שמונה שבועות של קומבס בניו יורק בקיץ, דחה את הבקשה לבטל את הרשעותיו בשני אישומים של שינוע לצורך זנות. כל אישום נושא עונש מקסימלי של 10 שנות מאסר.

קומבס, מייסד חברת התקליטים Bad Boy Records, אמור להיגזר דינו ביום שישי.

התביעה הפדרלית האשימה את קומבס בשל עבירות שנמשכו עשור ובכפיית נשים להשתתף במפגשים מיניים מרתוניים תחת השפעת סמים עם נערי ליווי, שכונו "freak-offs".

קומבס, שהוחזק בתא כלא בברוקלין יותר משנה, הכחיש את כל חמשת האישומים במשפט והכחיש את ההאשמות. חבר המושבעים זיכה אותו מאישום אחד של קשירת קשר לסחיטה ושני אישומים של סחר במין בכוח, במרמה או בכפייה - תוצאה שמנעה מהתביעה פסק דין שהיה יכול לשלוח אותו לכלא לשארית חייו.

הוא הורשע באישומים על פי מה שמכונה רשמית חוק מאן, חוק פדרלי שהתקבל ב-1910 האוסר על העברת אנשים בין מדינות ל"מטרות לא מוסריות".

עורכי דינו של קומבס טענו בשימוע ביום חמישי כי חוק מאן לא חל על לקוחם בין השאר מכיוון שהוא לא ניהל "עסק מסחרי". הם גם התעקשו שעדי המפתח של התביעה - כולל חברות לשעבר קסנדרה "קאסי" ונטורה ואישה שזוהתה בשם הבדוי "ג'יין" - השתתפו ברצון במפגשים המיניים.

"אנחנו מדברים על מבוגרים שעושים שלישייה, מביאים מבוגר נוסף לחיי המין הפרטיים שלהם", אמרה אלכסנדרה שפירו, אחת מעורכות הדין של קומבס, לשופט.



התביעה ניסתה לדחות את הנרטיב הזה ואמרה לסוברמניאן כי יש אינטרס "חשוב ומשמעותי" לפעול נגד בדיוק סוג הזנות שקומבס הואשם בתזמורה למפגשים המיניים שלו.

"הוכח שהנאשם העביר את קאסי ו'ג'יין' מקומית ובין-לאומית כדי שיוכלו להשתתף בזנות", אמרה עוזרת התובעת כריסטי סלביק. "המפגשים היו על דבר אחד: הסיפוק המיני שלו, ההנאה האישית שלו". השופט דחה בעבר את מאמצי קומבס להשתחרר בערבות, ואמר בין השאר שהוא "לא עומד בנטל להוכיח זכאות לשחרור".