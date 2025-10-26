סולן "רדיוהד" תום יורק: לא מתכוון להופיע שוב בישראל

בריאיון משותף ל"סאנדיי טיימס" עם חבריו ללהקה, הצהיר המוזיקאי הבריטי כי אינו מתכוון להופיע בישראל, נוכח התנגדותו לממשלת נתניהו. לעומתו, הבהיר חבר ההרכב ג'וני גרינווד: "אני לא מתבייש לעבוד עם מוזיקאים ערבים ויהודים"

לקראת סיבוב ההופעות הבין-לאומי הקרוב שלהם, הראשון מאז 2018, חברי להקת "רדיוהד" התראיינו לעיתון "סאנדיי טיימס" הבריטי והתייחסו לחילוקי הדעות בלהקה נוכח תמיכתו של חבר ההרכב ג'וני גרינווד בישראל.

בריאיון שפורסם אמש (שבת) נשאל סולן הלהקה, תום יורק, האם יופיע שוב בישראל עם רדיוהד. "בהחלט לא", הוא השיב. "לא הייתי רוצה להיות במרחק של 8,000 ק"מ ממשטר נתניהו, אבל לג'וני יש שורשים שם. אז אני מבין את זה".

"אני אחלוק בנימוס על תום", אמר גרינווד בריאיון. "הייתי טוען שהממשלה נוטה יותר להשתמש בחרם ה-BDS ולומר, 'כולם שונאים אותנו - אנחנו צריכים לעשות בדיוק מה שאנחנו רוצים'. וזה הרבה יותר מסוכן".

"זה מטורף", הוא הוסיף. "הדבר היחיד שאני מתבייש בו הוא שגררתי את תום ואת האחרים לתוך הבלגן הזה - אבל אני לא מתבייש לעבוד עם מוזיקאים ערבים ויהודים. אני לא יכול להתנצל על זה". נזכיר כי גרינווד הופיע בישראל בזמן המלחמה לצד דודו טסה, ונשוי זה 30 שנה לאמנית הישראלית שרונה קטן.

בעבר, לקראת הופעתה האחרונה של הלהקה בפארק הירקון בקיץ 2017, אמר יורק בריאיון למגזין "רולינג סטון" כי "להופיע במדינה מסוימת לא אומר שאנחנו תומכים בממשלה שלה".

יש לציין כי סיבוב ההופעות החדש של הלהקה, שהוכרז בחודש שעבר, ייצא לדרך ב-4 בנובמבר במדריד ויגיע לסיומו בברלין ב-12 בדצמבר. סיבוב ההופעות כולל 20 הופעות בלבד, ארבע מהן יתקיימו בהיכל "O2 ארנה" שבלונדון.