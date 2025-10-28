הקאמבק לו חיכינו? אחרי 30 שנה - טרנטינו חוזר לשחק

שלושה עשורים מאז תפקיד המשחק המשמעותי שלו בסרט "מצאת החמה עד צאת הנשמה", הבמאי קוונטין טרנטינו חוזר לשחק. אתר הבידור האמריקני "דדליין" דיווח הלילה (בין שני לשלישי) כי טרנטינו נמנה על צוות שחקני Only What We Carry של הבמאי והתסריטאי ג'יימי אדמס, שצילומיו התקיימו בסוף החודש שעבר בצרפת.

על פי הדיווח, צילומי הסרט נמשכו שישה ימים בלבד בעיירה דוביל שבחבל נורמנדי. מלבד טרנטינו משתתפים בסרט גם סיימון פג ("משימה בלתי אפשרית"), סופיה בוטלה ("המומיה"), שרלוט גינסבורג ("מלנכוליה"), ליאם הלמן ("איביזה") והזמרת והיוצרת האמריקנית ליזי מקאלפיין בהופעת הבכורה הקולנועית שלה.

הסרט, שמתרחש על רקע חופי נורמנדי, מתואר כ"הרהור על אהבה, אובדן והאומץ הנדרש כדי להמשיך הלאה". בסרט פג מגלם את ג'וליאן ג'ונס, "מרצה מוערך בדימוס, שתלמידתו לשעבר שרלוט (בוטלה) חוזרת הביתה כדי להתמודד עם רוחות העבר שלה. אליהם מצטרפים ג'ון (טרנטינו), חברו הוותיק של ג'וליאן שהגעתו הפתאומית מעוררת אמיתות שהיו קבורות זמן רב; ג'וזפין (גינסבורג), אחותה המגוננת של שרלוט; וינסנט (הלמן), אמן חסר מנוחה שכלוא בין אהבה לנאמנות, וג'קלין (מקאלפיין), רקדנית צעירה ושאפתנית".

טרנטינו הופיע בתפקידי אורח ברוב סרטיו, בהם "היו זמנים בהוליווד" שיצא בשנת 2019. לאחרונה קריין את הסדרה "הקרב על אובר" משנת 2022. בריאיון לפודקאסט The Church of Tarantino בחודש אוגוסט השנה, גילה טרנטינו כי מחזה חדש שכתב יעלה בשנה הבאה בווסט אנד שבלונדון.