"ארגון מטופש": הצצה לביקורת של עזתים על חמאס

מיזם של ארגון Center for Peace Communications ליקט שיחות אודיו עם פלסטינים המתגוררים ברצועת עזה, וסיפק הצצה לדעות של חלקם על שלטון חמאס. למען שמירה על ביטחונם, בארגון דאגו להנפיש את העדויות המוקלטות של העזתים, או להשתמש בקריינות.

> עקבו אחרי ערוץ הוואטסאפ של כאן חדשות - לחצו על הפעמון ואתם מעודכנים

> החטופים שעדיין בשבי חמאס: הרשימה המלאה

What ordinary Gazans think about Hamas pic.twitter.com/CL5oJPTm7W