הרמטכ"ל זמיר החליט לחקור את הדלפת המינויים שגרמה לעימות בינו לבין השר כ"ץ בשבוע שעבר. בצה"ל כבר החלו לתחקר קצינים בנושא

העימות בין שר הביטחון לרמטכ"ל: בצה"ל חוקרים מי הדליף את המינויים

בצה"ל פתחו בתחקיר פנימי בכדי לבדוק מי הדליף את רשימת המינויים לתפקידים במטכ"ל ולמפקדי האוגדות בשבוע שעבר, כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות.

ההחלטה החריגה התקבלה על ידי הרמטכ"ל אייל זמיר, על רקע העימות שנוצר בעקבות הסוגיה בינו לבין שר הביטחון ישראל כ"ץ. בצה"ל כבר החלו לתחקר קצינים בנושא.

המשבר סביב מינויי הקצינים הבכירים: בצה"ל חוקרים מי הדליף את רשימת המינויים לפני שעברה את אישור שר הביטחון | הדיווח של @ItayBlumental #מהדורתכאןחדשות pic.twitter.com/w85qC4x1Oc — כאן חדשות (@kann_news) August 18, 2025

בלשכת שר הביטחון זעמו בשבוע שעבר על כך שהמינויים לא אושרו מראש על ידי השר, בהתאם להנחייה שהעביר. כתגובה, לאחר מכן הודיע בתגובה רשמית כי לא ידון בנושא בשבועיים הקרובים.

שר הביטחון כתב אז כי "הניסיון לשנות כעת נהלים בהם עבדנו, אולי בעצת חבר יועצים אנטי-ממשלתיים הבוחשים בקלחת, ולהחליפם בניסיון לקבוע עובדות בשטח ובפגישות מאולתרות - לא יצלח".

"אחרי אירועי 7 באוקטובר אין יותר צבא שלא נמצא תחת פיקוח", כתב כ"ץ. "כשר הביטחון שממונה על צה"ל ומחויב בדין וחשבון לאזרחי מדינת ישראל, ולהם בלבד", אמר, והמשיך: "אמשיך ללוות ולהנחות מקרוב את צה"ל ואת מערכת הביטחון, הן בתחום הפעלת הכוח בזירות השונות, עם מדיניות התקפית ברורה אותה אני מוביל, והן בתחום בניית הכוח, כולל בפיקוח הדוק על תחום המינויים".

"בהתאם לחוק, אני הממונה על אישור המינויים מדרגת אל"מ ומעלה, והרמטכ"ל הוא בגדר הממליץ על האפשרויות השונות - ולכן גובש נוהל של התייעצות מוקדמת בין שר הביטחון לרמטכ"ל, נוהל שאותו צריך לבצע באופן מסודר ובדיונים מוקדמים כפי שהיה מרגע כניסתי לתפקיד שר הביטחון".

לדברי שר הביטחון, "יש להצטער על הפגיעה המיותרת בקציני צה"ל, שרבים מהם גיבורים שמסרו עצמם למען ביטחון ישראל, ושהתנהלות זאת הביאה לפגיעה בהם".

הוא המשיך: "אני יודע לשבת עם צה"ל לדיוני עומק מבצעיים, לתת גיבוי חזק כאשר נדרש וגם לדרוש שינויים כאשר יש צורך. זהו תפקידי כשר הביטחון וכך עשיתי בכל תפקידיי בעבר".