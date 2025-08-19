קרן הסיוע משנה את שיטת החלוקה בעזה: "מספר לקוח לכל תושב"

קרן הסיוע האמריקנית GHF הודיעה היום (שלישי) על שינוי שיטת חלוקת המזון לתושבים ברצועת עזה.

על פי הודעת הקרן היא תחל בהנפקת כרטיסי זיהוי הכוללים תמונה ומספר לקוח לכל תושב שמעוניין לקבל את חבילות הסיוע. בתחילת השבוע החל פיילוט במתקן SDS2 ברפיח בהשתתפות 350 תושבי עזה.

בקרן הסבירו שהצעד נועד לאפשר למשפחות להזמין חבילות מראש ולהבטיח גישה בטוחה יותר לחבילות המזון. "חבילה שהוזמנה תישמר עבור כל משתתף בימים מוגדרים, ובכך ימנע הצורך להשתתף בריצה אחרי הסיוע", אמרו בקרן וציינו: "סיוע ימשיך להיות זמין גם למי שלא משתתף על בסיס כל הקודם זוכה".

"הנתונים לא ייחשפו לעולם"

בקרן האמריקנית מצהירים שכל הנתונים ישמרו באופן מאובטח ו"לא יחשפו לעולם" (הבטחה יהירה), ושהמערכת תאפשר לנציגי הקרן לתקשר עם תושבי עזה בנוגע לזמני חלוקה, משלוחים מיוחדים ועדכונים דחופים.

"זה תמיד היה התכנון שלנו להציע למשפחות דרך להזמין סיוע מראש ולהבטיח גישה, כפי שעושים ארגוני סיוע אחרים," אמר ג’ון אקרי, מנכ"ל GHF. "עם זאת, עד כה התנאים בשטח מנעו יישום של תוכנית כזו. כעת, עם הזרמת סיוע מוגברת לעזה והמסירות של GHF שמסייעת לייצב את זמינות המזון, התנאים משתפרים. אנו גאים לבצע את הצעד הזה, לממש את בקשות הקהילה ולהפוך את חלוקות הסיוע לנוחה, אמינה ונגישה יותר עבור האנשים שאנו משרתים".