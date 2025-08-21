"לא שוחרר איש תמורתו"

אזרח ישראלי שהיה כלוא בלבנון במשך שנה - הושב ארצה

משרד ראש הממשלה הודיע כי סאלח אבו-חסיין, שנכלא ביולי 2024, שוחרר בסיוע הצלב האדום. על פי דיווחים בלבנון, הוא איבד את דרכו בזמן ששחה ונכנס לחופי המדינה
גל הירש וסאלח אבו-חסיין
גל הירש וסאלח אבו-חסיין צילום: מיכאל דימנשטיין, לע"מ

משרד ראש הממשלה פרסם היום (חמישי), בשם מתאם השבויים והנעדרים גל הירש, כי סאלח אבו-חסיין, אזרח ישראלי שהיה כלוא בלבנון מחודש יולי 2024, הושב לישראל. גורמי ביטחון אמרו כי "לא שוחרר איש תמורתו".

על פי ההודעה, המהלך התבצע לאחר משא ומתן "שהתקיים בחודשים האחרונים בסיוע הצלב האדום". אבו-חסיין הועבר לישראל במעבר ראש הנקרה מידי הרשויות בלבנון. "לאחר תשאול ובדיקה רפואית ראשונית, הועבר האזרח על ידי צה"ל לבדיקות מקיפות בבית החולים לאחריהן יפגוש את משפחתו. נסיבות האירוע נמצאות בבדיקת כוחות הביטחון".

כלי תקשורת בלבנון דיווחו כי אבו חוסיין, איבד את דרכו כשהיה בפעילות ספורטיבית של שחייה ונכנס לשטח לבנון בראס א-נאקורה, שם הוא נתפס, כשלא היו עליו מסמכי זיהוי. עוד דווח כי הוא שוחרר לאחר שהדרכון הישראלי שלו נמסר לכוחות הביטחון הכללי בלבנון ולאחר שהם וידאו שהוא לא מבוקש על ידי השלטונות בלבנון. מקורות משפטיים בלבנון, מסרו, ששחרורו קשור לממשלת לבנון, ולמערכת המשפט לא היה חלק בכך.

מהרכז הרפואי לגליל בנהריה, אליו פונה האזרח, בן 35, שהיה כלוא בלבנון בשנה האחרונה, נמסר כי מצבו הבריאותי יציב, והוא עובר הערכה גופנית ונפשית על ידי הצוותים הרפואיים.

לשכת ראש הממשלה נתניהו פרסמה הודעה לפיה: "ראש הממשלה מברך על חזרתו של האזרח הישראלי שהושב מלבנון. ראש הממשלה נתניהו מודה לכל העוסקים במלאכה ובראשם מתאם השבויים והנעדרים תא"ל במיל' גל הירש. זה צעד חיובי וסימן לבאות".

תגיות |
בחירת העורכת
