צבא ארה"ב החל לסגת - והמיליציות בעיראק נערכות: "ישראל תתקוף אותנו" 

ארה"ב החלה לסגת, המיליציות בעיראק נערכות לתקיפה ישראלית
הכוחות האמריקניים צפויים להתפנות מהבסיס המרכזי שלהם במערב המדינה. המיליציות השיעיות בעיראק נערכות לכך שדבר זה יאפשר לישראל חופש פעולה מוגבר נגדן
מחבר רועי קייס
חיילים אמריקנים בעיראק
חיילים אמריקנים בעיראק צילום: רויטרס

הכוחות האמריקנים מצמצים את נוכחותם בעיראק כחלק מההסכם האמריקני עם הממשלה בבגדאד, וצפויים להתפנות מהבסיס המרכזי שלהם - עין אל-אסד שבמערב המדינה. בעקבות המהלך, המיליציות השיעיות נערכות לכך שישראל תתחיל לפגוע בהן ישירות. כך פורסם הערב (שבת) במהדורת כאן חדשות.

המהלך לצמצום הכוחות האמריקניים בעיראק הינו מהלך שהמיליציות השיעיות והפרו איראניות, שהוקמו כדי להילחם בדאעש, מנסות לקדם מזה שנים. אך הערב, גורם פוליטי עיראקי מסר כי כעת, כשהכוחות האמריקנים נערכים להתפנות מבסיסיהם המרכזיים בבגדאד ובעין אל-אסד, החלה ההיערכות בשטח לתוקפנות מצד ישראל. 

זאת, משום שמאז תחילת המלחמה, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק תקפו את ישראל כמה פעמים, אך היא נמנעה מפעולה נגדן - בניגוד לזירות אחרות - בשל הנוכחות האמריקנית בעיראק שהיוותה גורם מרסן. 

בנוסף, היציאה ההדרגתית של האמריקנים מציפה שוב את הוויכוח הפנים-עיראקי סביב פירוק המיליציות מנשקיהן. ברקע, מתרחש ניסיון של המחנה הפוליטי של המיליציות, בגיבוי איראני, לקדם חוקים שיהפכו את קיומן של המיליציות לחוקי - דבר שארצות הברית מתנגדת לו בתוקף.

