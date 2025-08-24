14 מטוסי קרב תקפו בצנעא, בין היעדים: אזור ארמון הנשיאות

חיל האוויר פעל בבירה התימנית, בתגובה לשיגורי הטילים והכטב"מים לשטח ישראל. בין יעדי התקיפה: תחנות כוח, אתר לאחסון דלק ומתחם צבאי • בצה"ל חוקרים אם החות'ים שיגרו טיל בעל ראש חימוש מתפזר לישראל

חיל האוויר תקף היום (ראשון) בבירת תימן צנעא. 14 מטוסי קרב השתתפו במבצע "נווה צדק" והטילו 35 חימושים על מטרות הכוללות תחנות כוח, אתר אחסון דלק וגם את ארמון הנשיאות שנמצא בתוך מתחם צבאי - ממנו "מנוהלות הפעולות הצבאיות של כוחות שלטון הטרור החות'י".

התקיפה נחשבת למשמעותית ביותר, שכן התרחשה בעומק תימן, תוך איום על מטוסי חיל האוויר. גורמים ביטחון מסרו כי מדובר בפגיעה משמעותית בתשתית החשמל בצנעא.

מצה"ל נמסר כי התקיפות בוצעו "נוכח תקיפות חוזרת של שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל ואזרחיה, לרבות שיגור טילי קרקע-קרקע וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר שטח המדינה". על פי דיווחים בתימן ישנם שני הרוגים וחמישה פצועים בתקיפה.

תחקיר: האם החות'ים שיגרו טיל בעל ראש חימוש מתפזר לישראל?

לפי תחקיר ראשוני של חיל האוויר, הטיל ששיגרו החות'ים מתימן לשטח ישראל ביום שישי היה בעל ראש חימוש מתפזר. זו הפעם הראשונה ששיגרו הח'ותים טיל מסוג זה לעבר ישראל במלחמה.