תחקיר התקרית בח'אן יונס

סגן גרליץ הכין את המבנה להריסה - המטען התפוצץ לפני הזמן

בצה"ל פרסמו פרטים ראשוניים מהתקרית בה נפל הקצין מחטיבת כפיר, ובודק היכן הייתה התקלה
מחבר איתי בלומנטל
סגן אורי גרליץ
סגן אורי גרליץ צילום: דובר צה"ל

בצה"ל המשיכו היום (ראשון) בחקירת התקרית בח'אן יונס, בהלכה נפל סגן אורי גרליץ. מפרטים ראשוניים עלה כי כוח לוחמים מגדוד שמשון נערך להשמדת מבנה בזמן פעילות מבצעית בעיר. 

גרליץ הכניס את המטען למבנה שיועד להריסה, בזמן ששאר הלוחמים המתינו בחוץ. בשלב מסוים המטען התפוצץ, לפני שהקצין הספיק לעזוב את המקום. בצה"ל אומרים כי מדובר במטען שנעשה בו שימוש תדיר בהריסות מבנים וכי הוא מופעל באמצעות פתיל השהייה. כעת נבדק אם הייתה תקלה במטען או בפתיל.

בחודש שעבר פורסם כי מאז חידוש הלחימה בעזה בחודש מרץ, ישנה עלייה באירועים שמוגדרים "תאונות מבצעיות": פיצוץ אמצעי לחימה ונשק, חריגות ירי, ירי דו-צדדי ותאונות דרכים תוך כדי לחימה.

מתוך 451 חללי צה"ל שנפלו מאז שהחל התמרון, לפחות 77 נפלו בתאונות מבצעיות, כלומר 17%. 31 חללים מירי דו-צדדי, 28 מתאונות אמל"ח, נשק ותחמושת, שבעה בתאונות רק"ם - תאונות במעורבות כלי רכב צבאיים, שישה מחריגות ירי, וחמישה בנסיבות אחרות: תאונות עבודה ונזקי מזג אוויר.

מלבד ההרוגים, חלה עלייה חדה גם במספר הפצועים, לפי נתוני צה"ל מדובר בכ-1,600 לוחמים. לכל מלחמה יש האתגרים שלה, אולם ממד הזמן במלחמה הארוכה ביותר בתולדות ישראל, יוצר מורכבות אחרת שצה"ל לא הכיר בעבר.

