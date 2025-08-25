בית חולים בחאן יונס הותקף על ידי טנק צה"לי; לפי דיווחים, 20 נהרגו בתקיפה

טנק צה"לי ירה פגזים לעבר מבנה בבית החולים "נאצר" לאחר שלוחמי סיירת גולני זיהו על גגו התקהלות חשודה. בליבת תחקיר האירוע: שרשרת האירועים שהובילה לתקיפת בית החולים בו שהו בלתי מעורבים ועיתונאים • לפי דיווחים, 20 בני אדם נהרגו בתקיפה, בהם חמישה עיתונאים

הבוקר (שני) הותקף בחאן יונס בית החולים האירופי "נאצר" על ידי טנק צה"לי שירה לעברו פגזים, לאחר שכוחות במקום חשו איום וזיהו על גג המבנה שהותקף "התקהלות חשודה". לפי דיווחים, התקיפה הובילה למותם של כ-20 בני אדם, בהם חמישה עיתונאים.

לפי גורמים בצה"ל, הירי בוצע במסגרת פעילות של סיירת גולני באזור. לאחר התקרית, הרמטכ"ל זמיר הנחה על קיום תחקיר לאירוע. בליבת התחקיר, מצויה שרשרת האישורים שניתנו לטנק לפני שביצע ירי פגזים לעבר בית החולים. שכן ירי לעבר בית חולים נדרש באישורים מיוחדים מהפיקוד הבכיר ולעיתים אף מהרמטכ"ל.

גורמים המעורבים בפרטים מסרו לכתבנו כי הטנק ביצע את המשימה שהוטלה עליו. אך שנדרש לתחקר מדוע התבקש הטנק לבצע ירי לעבר המקום, בו שהו מטופלים, מבקרים ועיתונאים.

מוקדם יותר היום, דובר צה"ל מסר כי "צה"ל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים ובשום אופן לא מכוון תקיפות לעבר עיתונאים ככאלה, ופועל ככל הניתן לצמצום הפגיעה בהם תוך שמירה על ביטחון כוחותינו".

ראש ארגון הבריאות העולמי, ד"ר טדרוס גברייסוס, כותב ב-X: "ארגון הבריאות העולמי קיבל דיווחים על שתי תקיפות במתחם בית החולים 'נאצר' הבוקר, שהסתיימו בלפחות 20 הרוגים, כולל ארבעה עובדי רפואה וחמישה עיתונאים. 50 נפצעו, ביניהם גם מטופלים במצב אנוש שמקבלים טיפול". הוא הוסיף כי "הבניין המרכזי של בית החולים, בו מחלקת חירום, מחלקת אשפוז ויחידה כירורגית נפגע. בעוד האנשים בעזה מורעבים, הגישה שלהם לטיפול רפואי שגם ככה הייתה מוגבלת נפגעה מההתקפות החוזרות".

תא הכתבים הזרים בישראל הוציא הודעת גינוי בה נכתב כי הכתבים "זועמים והמומים מהרג העיתונאים בעזה". הם הוסיפו כי האירוע "חייב להיות נקודת מפנה" ופנו למנהיגים בינלאומיים בבקשה לעשות "כל שביכולתם כדי להגן על עמיתינו". גם חבר הכנסת חבר הכנסת איימן עודה גינה את צה"ל וממשלת ישראל בעקבות האירוע, וכתב ברשת X בעברית כי "חובה להתנגד למלחמת ההשמדה בעזה".