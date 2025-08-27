השר אמסלם מקדם את הפרטת התעשייה האווירית ורפאל - ועוקץ את שר הביטחון

השר דודי אמסלם, הממונה על החברות הממשלתיות, מעוניין לקדם את המהלך ואמר בישיבת הקבינט: "מקווה שאחד מהיושבים כאן לא יסכל את המהלך"

השר דודי אמסלם, הממונה על החברות הממשלתיות, פנה לגורמים המקצועיים בממשלה בבקשה לקדם הפרטה של החברות הביטחוניות הממשלתיות - התעשייה האווירית ורפאל, כך פורסם היום (רביעי) לראשונה במהדורת כאן חדשות.

בישיבת הקבינט אתמול הודיע אמסלם על המהלך ועקץ את שר הביטחון ישראל כ"ץ: "אני מקווה שאחד מהיושבים כאן לא יסכל את המהלך".

ההודעה מגיעה על רקע עימות חריף בין אמסלם לכ"ץ סביב מינוי יו"ר התעשייה האווירית, לאחר שכ"ץ הצליח לסכל את מינויו של השר לשעבר גלעד ארדן לתפקיד.

במרץ האחרון נבחר פרופסור גבי סרוסי, מועמדו של שר הביטחון, ליו"ר התעשייה האווירית לאחר שארדן הודיע על משיכת מועמדותו. ארדן תקף אז את כ"ץ: "בשנייה שהוא מונה לשר הביטחון הוא ניתק איתי קשר. במשך 120 יום הוא לא היה מוכן להביע עמדה על המינוי שלי", והשווה את שר הביטחון להמן הרשע.

בפברואר האחרון תקף אמסלם בחריפות את כ"ץ במליאת הכנסת: "אתה בושה וחרפה, מפחד שארדן יותר פופולרי ממך. יש שרים בליכוד שסובלים ממחלה אוטואימונית שמחסלת את הגוף". הוא הוסיף: "עד שאנחנו מצליחים להביא מועמד שלנו לתפקיד מסוים, שלושה חודשים אתה עוצר את זה. אין יו"ר לתעשייה האווירית כבר שלושה חודשים".

אמסלם הצהיר אז: "אנחנו רוצים שופטים ודיפ סטייט משלנו. נפעל למנות אנשי ימין ואנשי ליכוד. אתה לא מינית מינוי אחד", והאשים את כ"ץ: "היית מצחצח נעליים ליהושע מצא והדחת את הבת שלו מ'רפאל'".