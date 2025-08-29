גופתו של החטוף החלל אילן וייס חולצה מעזה

גופתו של החטוף אילן וייס, שנרצח בבוקר 7 באוקטובר בקיבוץ בארי ונחטף לעזה, חולצה מהשבי. גופתו הושבה ארצה בפעילות של צה"ל בעזה, ואתמול הושלמו תהליכי הזיהוי במכון לרפואה משפטית באבו כביר.

אילן וייס, בן 56 מקיבוץ בארי, נרצח ב-7 באוקטובר. אילן הוגדר כנעדר במשך כשלושה חודשים, עד שצה"ל עדכן כי הוא נרצח וגופתו נחטפה לעזה. עם חדירת המחבלים לקיבוץ, אילן יצא להילחם. הוא נקרא להביא את המפתח לנשקייה לאחר שאריק הרבש"צ נפל בשער הקיבוץ בדקות הראשונות למתקפה, ובדרכו לשם נורה אילן למוות

במקביל, אשתו שירי ובתם נוגה בת ה-17, שהו בממ"ד בביתן. המחבלים שפרצו לבית חטפו את שירי לעיניה של נוגה, שהתחבאה מתחת למיטה והייתה עדה למתרחש. בהמשך הם הציתו את הבית, ונוגה, בעצת אחותה הגדולה מיטל, הצליחה להימלט דרך חלון ממ"ד. היא הסתתרה מאחורי שיח אך בסופו של דבר התגלתה ונחטפה גם היא. שירי ונוגה שוחררו כחודשיים לאחר מכן במסגרת עסקת החטופים הראשונה. אילן היה מנהל התשתיות של בארי, והרבה לצאת לרכיבות אופניים בסופי שבוע.

אילן היה סגן ראש צח"י (צוות חירום יישובי), ונתן תמיכה לוגיסטית לחברי כיתת הכוננות של הקיבוץ. עם חדירת מחבלי חמאס הוא יצא להחליף את הרבש"ץ בפתיחת הנשקייה בכדי לחלק נשקים לחברי כיתת הכוננות - מאז נעלמו עקבותיו.

ב-1 בינואר 2024, לאחר שהוגדר נעדר מאז הטבח, קיבלה משפחתו הודעה שלפיה הוא נרצח בשבת השחורה וגופתו מוחזקת בידי חמאס.

"משפחות החטופים מחבקות בשעה מורכבת זו את משפחת וייס" נכתב בהודעה שהוציא מטה המשפחות להחזרת החטופים.