הפצצה החטיאה את היעד - ופגעה סמוך לכוחות צה"ל ברצועה

מטוס קרב שחווה תקלת הגאים הטיל חימוש שפספס את היעד בכחמישה קילומטרים. לא היו נפגעים באירוע

מטוס קרב שחווה תקלת הגאים הטיל חימוש שפספס את היעד - והתפוצץ סמוך למגנן צה"לי. לא היו נפגעים באירוע. כך פורסם היום (ראשון) לראשונה בכאן חדשות.

טייס הקרב, שהיה בגיחת תקיפה ברצועת עזה בשבוע שעבר, הבחין כי לאחר הטלת החימוש, הפצצה החלה להסתחרר פגעה באזור קו החוף. הפצצה החטיאה את מטרתה בכחמישה קילומטרים ונפלה במרחק של כ-300 מטרים מכוחות צה"ל. מצה"ל נמסר כי האירוע "מוכר ותוחקר".

תקלות בהטלות ממטוסי קרב התרחשו כמה פעמים במהלך המלחמה. בחודש אפריל, במהלך תקיפה ברצועת עזה, פצצה נפלה בשטח פתוח במרחב ניר יצחק. כחודש לאחר מכן, מטוס קרב הטיל חימוש בעמק יזרעאל. בחודש יולי, מטוס קרב הטיל מיכלי דלק מול חופי אשקלון. בכל האירועים לא היו נפגעים.